Euro 2024 : Opta prédit les chances de victoire de chaque pays – Angleterre, France, Allemagne, Écosse

Alors que le prédicteur Opta place l’Angleterre en première position, c’est la France – l’équipe qui les a éliminés de la Coupe du monde 2022 – qui les talonne de près en haut du classement.

Avec 19,1 % de chances pour l’équipe de Didier Deschamps de remporter l’Euro 2024, on sent légitimement le sentiment d’une rencontre entre les « deux grands » en finale.

En fait, le modèle estime que les deux équipes ont presque une chance sur deux de se qualifier pour les demi-finales, avec respectivement l’Angleterre à 48,2 % et la France à 48,1 %, pour figurer parmi les quatre derniers.

Au-delà d’eux, l’Allemagne, pays hôte, est l’équipe qui complète le top trois en termes de champions projetés.

L’équipe de Julian Nagelsmann a 12,4 % de chances de remporter la victoire à domicile et est la dernière des trois équipes avec plus de 10 % de chances de remporter le trophée.

Quant à ceux qui cherchent les paris les plus sûrs pour faire du bruit lors des huitièmes de finale, l’Angleterre, la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Portugal sont les cinq équipes qui ont 50 % ou plus de chances d’atteindre au moins les quarts de finale.