Euro 2024 : « L’Italie, championne en titre, est loin d’être favorite »

Contre la Turquie, lors d’un récent match amical qui s’est terminé sur un score nul et vierge, les joueurs semblaient confus, comme surchargés de trop d’instructions.

Il y a peu de joie à avoir lorsque l’équipe semble privée de ses mouvements instinctifs et l’inquiétude est que Spalletti compliquera trop les choses au niveau tactique alors que la simplicité réussit presque toujours dans le football de tournoi.

L’entraîneur reste néanmoins optimiste, tandis que Gianluigi Buffon – dans son rôle de chef de délégation – insiste sur le fait que cette équipe est plutôt bonne. Eh bien, en quelque sorte…

« Une excellente équipe, probablement sous-estimée et c’est une bonne chose compte tenu de notre situation, nous avons trois ou quatre excellents individus », a-t-il déclaré.

Trois ou quatre ne suffiront peut-être pas pour réussir.

Nous savons que Donnarumma est le seul joueur de classe mondiale aux yeux d’Ancelotti, mais même si le gardien de but était le joueur du tournoi à l’Euro 2020, la plupart des Italiens insisteraient sur le fait que Nicolo Barella est la star de cette génération actuelle.

Le milieu de terrain de l’Inter Milan, qui vient d’accueillir son quatrième enfant, est depuis longtemps convoité par les équipes de Premier League.

Combinant endurance et technique, Barella est tactiquement intelligent et très apprécié pour sa capacité à passer de la défense à l’attaque.

Doté d’une énergie infinie, il couvre le terrain et exploite l’espace à l’avenir, ce qui fait de lui l’homme à surveiller de l’Italie.

Il a eu une légère crainte de blessure, mais Spalletti semble certain que Barella sera disponible et apte pour le début du tournoi. Sa présence sera de la plus haute importance alors que le milieu de terrain italien semble s’être affaibli, et beaucoup se demandent dans quelle mesure l’équipe peut contrôler le ballon.