Euro 2024 : le prince William rencontre l’équipe anglaise de Gareth Southgate

Le prince William a rencontré l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2024 avant de se rendre en Allemagne pour le tournoi.

Les joueurs et le staff sont arrivés lundi soir à leur base d’entraînement à Blankenhain.

Après deux matches amicaux la semaine dernière, les joueurs avaient bénéficié d’un week-end de repos en famille avant de se retrouver lundi pour le voyage.

Avant leur voyage, le prince William, président de la Football Association, a rencontré les joueurs et le manager Gareth Southgate au centre national de football anglais de St George’s Park, à Burton-upon-Trent.

Il a remis des maillots aux 26 joueurs et a prononcé un discours, incluant quelques conseils de son plus jeune enfant, le prince Louis, six ans.

Le prince William, fan d’Aston Villa, a déclaré aux joueurs : « J’étais à l’école ce matin avec les enfants et j’ai dit : ‘Que dois-je dire à l’équipe d’Angleterre aujourd’hui ?’

« Le meilleur conseil que j’ai pu vous demander était de manger deux fois la quantité que vous mangeriez normalement.

« J’ai alors eu des visions de vous tous en train de courir avec un énorme ventre et des tas de points de suture sur le terrain, alors je pense que je devrais peut-être suivre les conseils de mon plus jeune avec une pincée de sel. »

Les écoliers des Midlands ont été invités à l’événement pour marquer les adieux de l’Angleterre.

L’équipe de Southgate partira pour l’Allemagne plus tard lundi avant son premier match de groupe contre la Serbie dimanche.

L’Angleterre, finaliste de l’Euro 2020, affronte également le Danemark et la Slovénie dans le groupe C.

Ils ont perdu 1-0 contre l’Islande lors de leur dernier match de préparation vendredi.

Le tournoi débute vendredi, avec l’Allemagne, hôte, contre l’Écosse.