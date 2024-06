Euro 2024 : comment l’Allemagne cherche à contourner le manque d’attaquant de classe mondiale

Il serait simple de suggérer que si jouer sans un véritable attaquant ne fonctionne plus, pourquoi l’Allemagne ne recommence-t-elle pas à les rappeler ?

Mais le problème est que le pays en manque, et cela vient du développement de la jeunesse.

« Quand vous regardez les équipes de jeunes en Allemagne, comme les moins de 19 ans ou les moins de 17 ans des grands clubs de Bundesliga, vous voyez beaucoup d’ailiers talentueux, beaucoup de meneurs de jeu talentueux, mais vous ne voyez pas beaucoup d’attaquants hautement qualifiés. « , ajoute Eckner.

« C’est presque comme si le gars qui est grand et qui n’a pas la meilleure technique finit par jouer comme attaquant. Ensuite, quand ils sont promus en Bundesliga, être techniquement limité vous gêne. C’est vraiment difficile de sortir du lot. académie et être un attaquant compétent de Bundesliga. »

L’échec de l’Allemagne à la Coupe du monde 2018, au cours de laquelle elle a terminé dernière d’un groupe comprenant la Suède, le Mexique et la Corée du Sud, a semblé inciter les décideurs du pays à agir.

Les critiques du développement de la jeunesse allemande affirment que le système est devenu trop rigide, les enfants n’ayant pas la liberté de s’exprimer et de simplement s’amuser.

Il y a deux ans, la fédération allemande de football a annoncé son intention de révolutionner son cadre de travail pour les jeunes, en mettant davantage l’accent sur la possibilité pour les enfants de faire ce qu’ils aiment : marquer des buts.

« Jouer avec le ballon et marquer des buts sont les principales raisons pour lesquelles tant d’enfants et de jeunes aiment le football », avait alors déclaré la DFB.

Les nouvelles formes de jeu introduites impliquaient des jeux plus petits, de sorte que les joueurs avaient plus de touches de balle – l’idée étant que cela améliorerait leurs compétences et leur confiance et réduirait le nombre d’abandons des enfants qui s’ennuyaient de ne pas être impliqués.

Le professeur Matthias Lochmann, ancien footballeur professionnel et entraîneur des moins de 15 ans à Mayence lorsque Jurgen Klopp y était entraîneur, a fait pression pendant plusieurs années pour que de tels changements soient apportés.

En 2018, après la sortie de l’Allemagne de la Coupe du monde, il a prononcé un discours sur la question et sur ce qu’il fallait faire, attirant l’attention de Hansi Flick, qui avait récemment été directeur sportif de la fédération allemande de football et allait diriger l’équipe nationale. .

« Nous avons eu de très bonnes discussions à ce sujet », a déclaré Lochmann à BBC Sport.

« Il m’a toujours dit que nous devions mettre en œuvre toutes ces idées, car plus tôt cela viendra, mieux ce sera.

« Il l’a recommandé en interne pour accélérer ce processus, mais son influence était limitée. »

Bien que des changements aient été mis en œuvre au niveau des jeunes, Lochmann estime que cela se produit beaucoup trop lentement pour avoir un impact sur l’équipe nationale à moyen terme, et encore moins dans un avenir proche.

« L’élimination précoce de l’Allemagne lors de la dernière Coupe du Monde a contribué à promouvoir cette innovation », a-t-il ajouté.

« C’est stupide de dire cela en tant qu’Allemand, mais j’espère que nous sortirons également au Championnat d’Europe et que les changements se produiront plus rapidement. »