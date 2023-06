Euro 2024 : Bukayo Saka réussit un triplé alors que l’Angleterre bat la Macédoine du Nord

Bukayo Saka a réussi un triplé alors que l’Angleterre poursuivait son impressionnante marche vers l’Euro 2024 avec une raclée 7-0 de la Macédoine du Nord à Old Trafford lundi.

Saka est devenu un élément indispensable de l’équipe de Gareth Southgate depuis qu’il a joué à la Coupe du monde et a porté son total à sept buts lors de ses huit derniers internationaux pour clôturer une brillante saison pour l’ailier d’Arsenal.

Harry Kane a également marqué deux fois, tandis que Marcus Rashford et Kalvin Phillips étaient sur la cible alors que les Three Lions maintenaient un record de 100% en qualifications après quatre matchs.

L’Angleterre compte six points d’avance sur l’Ukraine en tête du groupe C et neuf sur l’Italie, qui a deux matchs en moins, les deux premiers devant se qualifier.

Malgré une saison gigantesque qui a duré jusqu’à la mi-juin, Southgate n’a pris aucun risque en nommant sans doute son équipe la plus forte disponible.

Le duo de Manchester City, John Stones et Kyle Walker, est revenu en défense, tandis que Rashford a remplacé James Maddison de l’équipe qui a battu Malte 4-0 vendredi.

Le manager anglais a été récompensé par une autre démonstration pleine de verve offensive et d’imagination qui a fait la lumière sur les inquiétudes concernant la fatigue après une longue campagne.

Kane a ouvert le score en inscrivant le sixième match international consécutif pour étendre son avance en tant que meilleur buteur de tous les temps en Angleterre.

Rashford a sorti son coéquipier de Manchester United Luke Shaw sur la gauche et sa croix a choisi Kane pour tirer dans le toit du filet et ouvrir les vannes juste avant la demi-heure.

Le bon travail de Walker et Trent Alexander-Arnold a ensuite poussé Saka à exploser sous un angle étroit sur son pied droit le plus faible.

Seul un brillant arrêt du gardien macédonien Stole Dimitrievski a momentanément refusé à Rashford un but sur son terrain après un joli une-deux avec Harry Maguire.

Mais Rashford a rapidement fait amende honorable en inscrivant son 21e but à Old Trafford cette saison sur le centre de Jordan Henderson pour porter le score à 3-0 à la mi-temps.

Southgate a suivi l’exemple du patron de Liverpool, Jurgen Klopp, en poussant Alexander-Arnold vers l’avant dans un rôle de milieu de terrain plutôt que de commencer à l’arrière droit.

Avec le numéro 10 sur son dos, Alexander-Arnold a affiché sa merveilleuse vision avec une passe précise au-dessus de la défense macédonienne pour Saka, qui a fracassé un effort imparable dans le coin supérieur deux minutes après le début de la deuxième période.

Saka a ensuite réalisé son premier triplé en carrière alors que cette fois, la passe précise de Kane a ouvert les visiteurs.

Phillips a ensuite été présenté comme l’un des quatre changements et a eu la tâche facile de puiser dans un filet vide lorsque le centre de Jack Grealish a été dévié sur son chemin.

Callum Wilson attendait sur la ligne de touche prêt à remplacer Kane lorsque Stones a été tiré au sol pour une pénalité à 17 minutes de la fin.

Mais le capitaine anglais s’est assuré de son 58e but international avant de partir alors qu’il frappait le coup de pied devant Dimitrievski.

Les Three Lions sont déjà bien partis pour l’Allemagne l’été prochain et, à ce titre, sont l’équipe à battre dans 12 mois.

