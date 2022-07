Euro 2022: Mary Earps insiste sur le fait que le camp anglais reste pleinement concentré malgré un départ de rêve | Nouvelles du football

La gardienne Mary Earps insiste sur le fait qu’elle n’a “aucun doute” que le pays est derrière l’Angleterre, bien qu’elle admette que les Lionnes n’ont pas été exposées à une grande partie de la ferveur entourant leur progression à l’Euro 2022.

Avant leur dernier match du Groupe A contre l’Irlande du Nord à Southampton vendredi, l’équipe de Sarina Wiegman s’est déjà qualifiée pour les quarts de finale après avoir remporté la plus grande victoire de la compétition avec sa défaite historique 8-0 contre la Norvège lundi.

L’Irlande du Nord, quant à elle, est exclue de son premier tournoi majeur après des défaites successives 4-1 et 2-0 contre la Norvège et l’Autriche respectivement, mais a toujours la fierté de jouer, a insisté le manager Kenny Shiels.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La gardienne anglaise Mary Earps dit qu’elle est concentrée et prête à jouer pour l’équipe quand elle est nécessaire



Le buteur des Lionnes Earps n’a pas encore concédé de but lors de la finale de cet été, mais ne se laisse pas emporter par les premiers résultats, sachant qu’il y a des tests plus difficiles à venir si l’Angleterre veut livrer la gloire européenne fin juillet.

“Connaissant les Anglais, je n’ai absolument aucun doute que le pays est derrière nous”, a déclaré Earps.

“Ce n’est pas quelque chose avec lequel nous, en tant que joueurs, nous sommes vraiment trop engagés parce que, pour être honnête, nous sommes tellement concentrés dans notre bulle que ce n’est pas quelque chose que nous entendons et ressentons trop – à part quand nous entrons dans le stade et entendre les rugissements de la foule, qui a évidemment été fantastique.

“Pour être honnête, pour la première fois, nous avons vraiment été témoins qu’en termes de … jouer des tournois majeurs loin de chez vous, vous ne réalisez pas à quel point cela peut être si amusant et vous faire avancer.

Image:

La gardienne Mary Earps dit que les joueurs anglais bloquent le bruit autour du camp et se concentrent sur le football





“Vous vous sentez une réelle responsabilité parce que vous voulez faire cela – pas seulement pour vos coéquipiers mais pour les gens qui viennent regarder bien sûr. Mais ce n’est pas quelque chose avec lequel nous nous engageons trop. Je ne doute pas que tout le monde chez la maison se porte et nous voulons rendre la nation fière du mieux que nous pouvons, et la façon dont nous allons le faire est de performer à un niveau élevé et les normes que nous avons établies à chaque match.”

Contre l’Irlande du Nord, l’entraîneur Wiegman a déclaré qu’elle se concentrerait sur la cohérence plutôt que sur la rotation alors qu’elle cherchait à maintenir les normes élevées de son équipe, bien qu’elle soit déjà assurée de passer à la prochaine étape de la compétition.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Sarina Wiegman, a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’apporter beaucoup de changements à l’équipe pour le match de vendredi contre l’Irlande du Nord.



“Ce jeu [against Norway] entrera dans l’histoire et à juste titre, mais nous savons que ce genre de jeux n’arrive pas très souvent “, a ajouté Earps. ” C’est ce qui le rend si spécial parce que nous pouvons en profiter, mais aussi que nous savons qu’il y a beaucoup de travail à faire et nous pouvons apporter des améliorations.

“Nous voulons aller aussi loin que possible dans le tournoi. Nous restons concentrés. Nous avons apprécié après le match, mais à minuit, c’est le lendemain et nous passons à autre chose.

“Nous voulons rendre la nation fière du mieux que nous pouvons et la façon dont nous le faisons est de performer à un niveau élevé et d’établir les normes à chaque match.”

Euro 2022 : Les groupes…

Groupe A: Angleterre, Autriche, Norvège, Irlande du Nord

Groupe B : Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande

Groupe C : Pays-Bas, Suède, Portugal, Suisse

Groupe D : France, Italie, Belgique, Islande

Euro 2022 : Le calendrier…

Phase de groupes

mercredi 6 juillet

Groupe A: Angleterre 1-0 Autriche

jeudi 7 juillet

Groupe A: Norvège 4-1 Irlande du Nord

vendredi 8 juillet

Groupe B : Espagne 4-1 Finlande

Groupe B : Allemagne 4-0 Danemark

samedi 9 juillet

Groupe C : Portugal 2-2 Suisse

Groupe C : Pays-Bas 1-1 Suède

dimanche 10 juillet

Groupe D : Belgique 1-1 Islande

Groupe D : France 5-1 Italie

lundi 11 juillet

Groupe A: Autriche 2-0 Irlande du Nord

Groupe A: Angleterre 8-0 Norvège

mardi 12 juillet

Groupe B : Danemark 1-0 Finlande

Groupe B : Allemagne 2-0 Espagne

mercredi 13 juillet

Groupe C : Suède 2-1 Suisse

Groupe C : Pays-Bas 3-2 Portugal

jeudi 14 juillet

Groupe D : Italie 1-1 Islande

Groupe D : France vs Belgique – coup d’envoi 20h, New York Stadium

vendredi 15 juillet

Groupe A : Irlande du Nord – Angleterre – coup d’envoi à 20h, St Mary’s

Groupe A : Autriche vs Norvège – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

samedi 16 juillet

Groupe B : Finlande vs Allemagne – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Groupe B : Danemark vs Espagne – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

dimanche 17 juillet

Groupe C : Suisse vs Pays-Bas – coup d’envoi à 17h, Bramall Lane

Groupe C : Suède vs Portugal – coup d’envoi à 17h, Leigh Sports Village

lundi 18 juillet

Groupe D : Islande vs France – coup d’envoi 20h, New York Stadium

Groupe D : Italie vs Belgique – coup d’envoi à 20h, Manchester City Academy Stadium

Phase à élimination directe

Quarts de finale

mercredi 20 juillet

Quart de finale 1 : Vainqueurs Groupe A contre Deuxièmes Groupe B – coup d’envoi à 20h, Brighton and Hove Community Stadium

jeudi 21 juillet

Quart de finale 2 : Vainqueurs Groupe B contre Deuxièmes Groupe A – coup d’envoi à 20h, London Community Stadium

vendredi 22 juillet

Quart de finale 3 : Vainqueurs Groupe C contre Deuxièmes Groupe D – coup d’envoi à 20h, Leigh Sports Village

Quart de finale 4 : Vainqueurs Groupe D contre Deuxièmes Groupe C – coup d’envoi à 20h, New York Stadium

Demi finales

mardi 26 juillet

Demi-finale 1 : Vainqueurs quart de finale 1 contre Vainqueurs quart de finale 3 – coup d’envoi 20h, Bramall Lane

mercredi 27 juillet

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 2 contre Vainqueur quart de finale 4 – coup d’envoi 20h, Stadium MK

Final

dimanche 31 juillet

Vainqueurs demi-finale 1 contre Vainqueurs demi-finale 2 – coup d’envoi 17h, Wembley