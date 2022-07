Euro 2022: Leah Williamson appelle l’Angleterre contre l’Allemagne une finale de rêve alors que la patronne Sarina Wiegman dit que les Lionnes ne craignent personne | Nouvelles du football

La capitaine anglaise Leah Williamson a décrit la finale de l’Euro 2022 de dimanche contre l’Allemagne comme un “match de conte de fées” – et celle-ci, selon elle, n’est “pas la fin d’un voyage mais le début d’un”.

La rivalité footballistique entre les deux nations se poursuit avec une confrontation à guichets fermés à Wembley.

Les Lionnes cherchent à décrocher le premier trophée majeur de leur histoire, tandis que l’Allemagne, l’équipe la plus titrée de la compétition, vise un neuvième titre en Euros.

Williamson a déclaré: “Je pense que c’est un bon récit pour vous les gars. De toute évidence, c’est un conte de fées, avec l’histoire derrière.

“Je pense que le voyage que nous avons fait tous les deux, vous avez les deux équipes qui ont eu les meilleurs tournois en finale, ce qui est la meilleure chose. Je pense que c’est ce à quoi nous nous attendions, se heurter à une équipe jouent leur meilleur football, et heureusement nous jouons le nôtre.”

Williamson a ensuite parlé en termes généraux lorsqu’il a été interrogé sur l’ampleur de ce que cela signifierait pour l’Angleterre de gagner dimanche.

Le défenseur d’Arsenal a déclaré: “Je pense que ce que nous avons déjà vu dans le tournoi, c’est que cela n’a pas seulement été un changement pour le football féminin, mais la société en général, la façon dont nous sommes considérés, et je pense que demain n’est pas la fin d’un voyage mais le début d’un.

“Naturellement, c’est mon travail de sortir pendant 90 minutes pour jouer et gagner, mais je pense que lorsque nous regardons ce tournoi dans son ensemble, nous avons vraiment commencé quelque chose et comme je le dis, je pense que demain est le début de cela. Je Je veux que ce soit le début, je veux que ce soit une marque pour l’avenir.”

Elle a ajouté: “Je n’ai jamais été impliquée que dans ce lieu de travail, dans le football, mais je pense que dans la plupart des lieux de travail à travers le monde, les femmes ont encore quelques batailles à affronter et à essayer de surmonter.

“Et je pense que pour chaque succès que nous remportons, et pour chaque changement de jugement ou de perception, ou pour ouvrir les yeux de quelqu’un qui considère les femmes comme quelqu’un avec le potentiel d’être égal à son homologue masculin, je pense que cela fait changer la société.

“Je pense que c’est un message puissant. Dans un environnement typiquement dominé par les hommes, ces avancées que nous faisons peuvent avoir un impact sur tout le monde à cette échelle plus large.”

Un record de fréquentation pour n’importe quel match de l’Euro, féminin ou masculin, pourrait être établi demain, et Williamson a déclaré: “Je pense que cela a semblé irréalisable pendant très longtemps. Les personnes qui m’ont précédé ont dû se battre.

“Je pense que c’est un bon moment de réflexion, qu’il y aura tellement de gens qui rempliront ce stade avec un intérêt pour le football féminin, qui auront l’opportunité de le regarder parce qu’il a été mis à disposition, car il n’y a pas si longtemps ce n’était pas le cas .”

Il y a dix ans, une foule de 70 000 personnes était à Wembley pour voir l’équipe féminine de Grande-Bretagne battre le Brésil aux Jeux olympiques de Londres.

Williamson, qui a assisté à ce match en tant que fan, a déclaré : “Je pense que demain sera un autre moment comme celui-là. C’est incroyable ce qui s’est passé et je pense que la chute par la suite, nous espérons que ce n’est pas ce qui se passera après ce tournoi.

“Nous ne pouvons pas manquer d’intérêt après ce tournoi car il va à l’encontre de tout ce que nous avons accompli au cours de ces six dernières semaines.”

Wiegman : l’Angleterre ne craint personne

La patronne anglaise Sarina Wiegman, quant à elle, a souligné avant la finale de l’Euro 2022 de dimanche contre l’Allemagne que les Lionnes ne craignent personne et sont “préparées à tout”.

La dernière fois que l’Angleterre a atteint une finale majeure, elle a été battue 6-2 par les Allemands à l’Euro 2009.

La rencontre la plus récente a été une victoire 3-1 pour l’Angleterre en février à Molineux dans la Coupe Arnold Clark, dans le cadre d’une séquence sans défaite pour l’équipe sous Wiegman qui s’élève désormais à 19 matchs, avec 17 victoires, depuis qu’elle a pris les commandes en septembre dernier.

La Néerlandaise, pour qui la victoire de dimanche en fera des triomphes consécutifs à l’Euro après avoir mené les Pays-Bas à la gloire en 2017, a déclaré lorsqu’elle a été interrogée sur les adversaires de dimanche : “Quand vous atteignez la finale, alors vous êtes l’une des meilleures équipes dans le tournoi.

“Je pense que nous avons aussi une très bonne équipe et nous ne craignons personne.

“Je pense qu’à certains moments, cela pourrait être un peu physique, l’Allemagne peut jouer de manière très directe, physique, directe, c’est donc ce à quoi nous nous attendons. Nous avons vu certaines choses que nous pourrions vouloir exploiter, mais nous verrons (à peu près) cela demain .

“Je pense que l’équipe contre laquelle nous avons joué (à la Coupe Arnold Clark) était un peu différente, leur style de jeu est similaire mais des joueurs différents sur le terrain.

“Mais bien sûr, nous emportons cette expérience avec nous, ainsi que toutes les analyses que nous avons de l’Allemagne à partir de leurs derniers matchs.”

Wiegman a été interrogé sur les préparatifs en vue d’une éventuelle séance de tirs au but et a déclaré: “Nous nous sommes entraînés sur les tirs au but, nous sommes prêts à tout. Si c’est ce qui se passe demain, nous sommes prêts.”

Wiegman a déclaré à propos de la foule potentielle que “c’est vraiment bien maintenant que nous ayons cette occasion demain”, avant de souligner : “À la fin, ce n’est qu’un match que nous allons jouer. Oui, c’est une finale, mais nous l’approchons comme nous le faisons avec tous les autres jeux.

“Je pense que la pression est sur les deux (équipes), nous voulons tous les deux gagner la finale et nous avons tous les deux une très bonne équipe. Je pense que ça va être un match très serré. Ça va être excitant, mais nous n’avons pas Je ressens plus ou moins de pression. C’est juste un match – c’est un match très excitant avec deux très bonnes équipes qui veulent toutes les deux gagner.”

Wiegman, qui a eu un onze de départ inchangé tout au long du tournoi jusqu’à présent, a confirmé que les 23 membres de son équipe étaient disponibles, déclarant : “Tout le monde est en forme, nous ferons des choix difficiles et nous savons à quel point notre équipe est forte.”

