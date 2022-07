Euro 2022: Arjan Veurink, entraîneur adjoint de l’Angleterre féminine, satisfait d’une campagne de groupe presque parfaite | Nouvelles du football

L’Angleterre n’a pas levé le pied vendredi soir en battant l’Irlande du Nord 5-0 lors de son dernier match du groupe A alors qu’elle s’était déjà qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro 2022 en tant que vainqueur de groupe.

L’entraîneur-chef Sarina Wiegman était absent sur la ligne de touche de St Mary en raison d’un résultat positif de Covid-19, laissant l’assistant Arjun Veurink superviser l’équipe depuis la ligne de touche.

Il a confirmé que Wiegman “va bien” après la victoire, ayant été en contact à distance avec elle tout au long, mais n’a pas pu donner de détails sur le moment où la Néerlandaise est susceptible de retourner dans le camp anglais.

“Sarina va bien, malheureusement pas assez bien pour être ici”, a-t-il déclaré. “C’est difficile pour moi de dire quoi que ce soit sur [whether she will be back for the quarter-final]. Elle ne nous rejoindra pas en direct, mais comme Covid nous l’a appris, nous pouvons aussi faire beaucoup à distance. J’espère qu’elle sera avec l’équipe dès que possible.”

L’équipe d’Irlande du Nord de Kenny Shiels, dont la sortie du tournoi a déjà été confirmée, a été violée quatre fois en 12 minutes de chaque côté de la pause alors que Fran Kirby, Beth Mead et le remplaçant Alessio Russo – deux fois – ont frappé pour les Lionnes, ce qui a particulièrement plu à Veurink.

Alessia Russo (deuxième à droite) célèbre le troisième but du match de l'Angleterre





“Ils ont montré que quoi qu’il arrive, nous avons beaucoup de qualités et c’est ce qui m’a le plus plu”, a-t-il déclaré. “Nous étions calmes et détendus. Ce n’est pas génial que Sarina ne soit pas là, mais ils ont très bien réagi et je suis satisfait de la performance de l’équipe et des superbes buts que nous avons marqués.

“Nous avons fait venir cinq nouveaux joueurs, donc c’est bon pour l’équipe et pour le développement des joueurs et de l’équipe. J’espère que nous pourrons grandir avec cela dans la prochaine phase.

L'entraîneur adjoint de l'Angleterre, Arjan Veurink, a déclaré que Sarina Wiegman rejoindrait l'équipe dès que possible, mais il est difficile de dire à quelle vitesse elle se remettra de Covid-19.



“Sarina a utilisé le mot” implacable “dès le début. C’est ce que nous faisons très bien en ce moment. Lorsque vous créez beaucoup d’occasions, vous pouvez également en manquer. Nous avons beaucoup de confiance que nous créerons beaucoup d’occasions… Nous en sommes vraiment satisfaits.”

Lorsqu’on lui a demandé si l’Angleterre avait envoyé un message indiquant qu’ils étaient de sérieux prétendants pour soulever leur premier trophée majeur cet été, Veurink a ajouté : “Bien sûr, nous voulons continuer la bonne performance que nous avons en ce moment. Je pense que Sarina sera vraiment Je suis également satisfait de cette performance. La dynamique est vraiment importante.

Shiels : Un énorme échec si l’Angleterre ne gagne pas l’Euro

La gardienne anglaise Mary Earps (à droite) serre la main des joueurs après la sortie de l'Irlande du Nord à l'Euro





Le manager de l’Irlande du Nord, Kenny Shiels, a de nouveau réitéré les capacités de l’Angleterre dans son équipe après une nouvelle défaite contre les Lionnes – leur quatrième en l’espace d’un an.

Bien qu’il pense qu’il a deux des meilleurs joueurs du tournoi dans son équipe, il pense que l’Angleterre a la profondeur du talent pour aller loin dans la compétition et potentiellement même être couronnée championne de l’Euro 2022 fin juillet.

“Cela allait toujours être difficile pour nous”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas si tout le monde se rend compte, mais l’Angleterre n’a pas encaissé de but au cours des trois dernières années de “vrai football” avec l’Euro et la Coupe du monde. [qualifiers].

“Nous avons été battus par eux quatre fois… à une moyenne de 4-0 ou 5-0. Mais ils ont une moyenne sur la période de 9-0 et n’ont pas encaissé de but. C’est à quel point ils sont plus haut dans l’échelle. sont de nous.

Russo marque son deuxième but contre l'Irlande du Nord





“Je pensais que notre organisation ce soir était excellente, nous les avons mis dans une position d’annulation. Ils ont obtenu un but dévié, puis un autre. Ils étaient évidemment la meilleure équipe et j’étais fier des joueurs et de la façon dont ils se sont adaptés à la façon dont nous nous sommes mis en place.

“Ils ont été fantastiques, ils ont tout donné et je dois dire que j’ai été vraiment impressionné par la façon dont nous nous sommes tenus à notre tâche. Nous avons créé quelques occasions, ou demi-occasions, et cela s’est reflété sur nous. Nous n’avons pas joué autant que nous aurions fait normalement parce qu’ils sont trop bons pour nous.

“Ce serait un énorme échec s’ils ne gagnaient pas ce tournoi parce qu’ils sont à la maison et arrosés. Tout le monde devrait simplement rentrer chez lui.

Jess Carter dit que l'Angleterre arrive à la «phase juteuse» de la compétition après avoir battu l'Irlande du Nord 5-0 pour compléter son record de victoires à 100% en phase de groupes de l'Euro 2022



“Si vous choisissiez une équipe à partir de maintenant, d’après ce que nous avons vu, l’Irlande du Nord a le meilleur arrière gauche à Demi Vance et le meilleur défenseur central à Sarah McFadden.

“Il n’y a personne de meilleur dans le tournoi que ces deux-là – mais deux ne suffisent pas pour développer ces joueurs et les aider à atteindre ces standards.”

