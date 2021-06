Euro 2020 : Wembley aura 60 000 spectateurs pour les demi-finales et la finale

La capacité d’accueil du stade de Wembley passera à plus de 60 000 fans pour les demi-finales et la finale de l’Euro 2020, a annoncé mardi le gouvernement britannique.

Les nouveaux niveaux signifient que le stade sera à 75 % de sa capacité pour les trois derniers matchs, qui se termineront par la finale le 11 juillet.

Tous les détenteurs de billets devront avoir soit un test COVID-19 négatif, soit une preuve de vaccination complète – deux doses reçues 14 jours avant le match.

L’annonce est intervenue après que le Premier ministre italien Mario Draghi a demandé lundi que la finale soit déplacée d’Angleterre en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 dans le pays.

La capacité de Wembley a été fixée à 22 500 pour les trois groupes et le match des huitièmes de finale entre l’Italie et l’Autriche le 26 juin, mais passera à 40 000 pour l’autre match des huitièmes de finale le 29 juin qui pourrait opposer l’Angleterre.

« Nous sommes ravis que davantage de fans puissent désormais franchir les tourniquets de Wembley et profiter de la finale de l’Euro 2020 », a déclaré le secrétaire à la Culture Oliver Dowden.

« Alors que nous continuons à progresser sur notre feuille de route en dehors du verrouillage, assurer la sécurité du public reste notre priorité absolue. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’UEFA et la FA pour garantir la mise en place de mesures de santé publique rigoureuses et strictes tout en permettant à plus de fans de voir l’action en direct. »

Wembley accueillera les demi-finales et la finale de l’Euro 2020. Photo de Chris J Ratcliffe/Getty Images

L’UEFA a négocié avec le gouvernement britannique sur l’assouplissement des restrictions de quarantaine pour les fans étrangers se rendant à Londres pour des matchs, mais il n’y a eu aucune mention de changement dans la déclaration.

Actuellement, la réglementation COVID-19 oblige les visiteurs de la plupart des pays européens à se mettre en quarantaine pendant 10 jours après leur arrivée au Royaume-Uni.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, s’est félicité de l’augmentation des capacités et a remercié le gouvernement britannique pour cette décision.

« Ce tournoi a été une lueur d’espoir pour rassurer les gens que nous revenons à un mode de vie plus normal et c’est une nouvelle étape sur cette voie », a-t-il déclaré.