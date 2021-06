Euro 2020 : un scrutin public sera organisé pour les billets de la Fan Zone de Trafalgar Square pour tous les matchs à élimination directe de l’Angleterre | Actualités footballistiques

Un scrutin public sera organisé pour que les fans puissent regarder les matchs à élimination directe potentiels de l’Euro 2020 d’Angleterre dans la Fan Zone de Trafalgar Square.

La victoire de dimanche contre la Croatie a été regardée par une foule de la Fan Zone composée de travailleurs clés, dont le personnel du NHS et du London Ambulance Service et des travailleurs des transports, et ce sera encore le cas pour les deux prochains matchs de groupe de l’équipe, contre l’Écosse vendredi soir et la République tchèque. République mardi.

Si l’Angleterre atteint la phase à élimination directe du tournoi, cependant, l’entrée sera ouverte à tous les fans, avec des places attribuées par un vote public, a confirmé le maire de Londres, Sadiq Khan.

On espérait que la capacité de la Fan Zone augmenterait si les restrictions sur les coronavirus étaient assouplies le 21 juin, mais l’annonce lundi du Premier ministre que les règles concernant la distanciation sociale resteront en place pendant quatre semaines supplémentaires signifie que la Fan Zone continuera d’héberger fans assis à des tables socialement éloignées.

Il est demandé à toute personne sans billet de ne pas se rendre à Trafalgar Square et de profiter plutôt du jeu à la maison ou dans un autre cadre socialement éloigné approprié, en respectant les directives de santé publique en place pendant le tournoi.

Le Potters Fields Park continuera d’accueillir le Football Village, ouvert tous les jours à midi, pendant toute la durée du tournoi. Le Football Village est gratuit, avec une gamme de divertissements culturels, d’activités sportives et communautaires, des stands de nourriture et de boissons et des écrans pour regarder des matchs et des moments forts sélectionnés. Aucun match de l’Angleterre ne sera diffusé au Potters Fields Park.

















Khan a déclaré: « Je suis ravi que nous puissions continuer à remercier nos principaux travailleurs et groupes communautaires en les accueillant dans la Fan Zone de Trafalgar Square pour les matchs de groupe restants de l’Angleterre. Le week-end d’ouverture du tournoi a été un énorme succès et je me sentais vraiment privilégié de regarder le match aux côtés des Londoniens qui ont tant donné pour notre ville au cours des 16 derniers mois.

« Ma mission au cours des trois prochaines années est de mettre les jours sombres de la pandémie derrière nous et d’offrir un avenir meilleur et plus radieux à tous les Londoniens. Malgré la nécessité de maintenir une distance sociale plus longtemps que prévu, je suis convaincu que le reste semaines de l’Euro 2020 offriront toujours une célébration vibrante et un élan économique à la capitale.

« J’exhorte quiconque n’a pas la chance d’obtenir une place dans le scrutin public à continuer à regarder les matchs à domicile ou dans un environnement sûr pour Covid. »