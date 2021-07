Euro 2020 Un mort, plusieurs blessés lors des célébrations de l’Euro 2020 en Italie

Une personne est décédée et plusieurs ont été blessées en Italie alors que le pays célébrait sa victoire sur l’Angleterre lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche.

L’Italie a remporté le championnat à Londres pour la première fois depuis 1968, avec une victoire 3-2 aux tirs au but après que le match se soit terminé 1-1 en temps régulier et en prolongation.

– Marcotti: Mancini a promis des changements à l’Italie et a livré

– Olley : les démons des tirs au but en Angleterre reviennent

– Euro 2020 sur ESPN : Dernières actualités, fonctionnalités, vidéo

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Un homme de 22 ans est décédé dans un accident de voiture à Caltagirone, en Sicile, alors qu’il se précipitait vers le centre-ville pour participer aux festivités de la victoire, a annoncé la police.

À Milan, 15 personnes ont été blessées, dont trois grièvement, lorsque la fête d’après-match est devenue tapageuse. L’un d’eux a perdu trois doigts lorsqu’un feu d’artifice a explosé dans sa main.

Dans une ville proche de la ville de Foggia, dans le sud du pays, la police pense qu’un tueur à gages a profité du chaos dans les rues pour régler un compte, abattant sa cible dans la foule avant de s’échapper à moto.

La nièce de la victime, âgée de six ans, a également été blessée dans l’attaque, les médias rapportant qu’elle était dans un état « très grave ».