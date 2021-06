Euro 2020 – Un manifestant parachutiste s’envole pour le match de l’Euro France-Allemagne, plusieurs blessés

L’UEFA a déclaré que « plusieurs personnes » sont soignées à l’hôpital pour des blessures causées par un manifestant qui a été parachuté dans l’Allianz Arena de Munich avant la victoire 1-0 de la France sur l’Allemagne à l’Euro 2020.

Des débris sont tombés sur le terrain et la tribune principale, manquant de peu l’entraîneur de la France Didier Deschamps, lorsque le parachutiste a heurté les fils d’une caméra aérienne fixée au toit du stade.

L’UEFA a qualifié cet acte d' »imprudent et dangereux » et a déclaré que « les autorités judiciaires prendront les mesures nécessaires ».

« Cet acte inconsidéré (…) a causé des blessures à plusieurs personnes assistant au match qui sont maintenant hospitalisées », a déclaré l’UEFA.

L’incident s’est produit juste avant le début du match de l’Euro 2020 entre les deux derniers champions du monde. Deschamps a été montré esquivant dans l’abri de l’équipe pour éviter la chute de débris. La France a remporté le match 1-0.

« Nous, en tant que fédération allemande de football, le condamnons bien sûr, car ce n’est pas seulement lui, mais d’autres qu’il a mis en danger et blessés. C’est inacceptable de notre point de vue », a déclaré le porte-parole de l’équipe allemande, Jens Grittner. « Et l’incident est contrôlé par la police, les autorités ici à Munich et à l’UEFA. Mais bien sûr, nous condamnons également ce qui s’est passé là-bas. Cela aurait probablement pu être bien pire. »

Le parachute du manifestant avait le slogan « KICK OUT OIL! » et « Greenpeace » écrit dessus. Il a glissé dans le stade et a semblé perdre le contrôle après s’être connecté avec les fils. Il s’est éloigné de l’aire de jeu vers la tribune principale et a à peine dégagé la tête des spectateurs.

Le parachutiste a réussi à atterrir sur le terrain et les joueurs allemands Antonio Rudiger et Robin Gosens ont été les premiers à l’approcher. Il a été emmené par des agents de sécurité et a reçu des soins médicaux sur le côté du terrain.

L’UEFA et l’un de ses principaux sponsors du tournoi, la société énergétique d’État russe Gazprom, ont déjà été la cible des manifestations de Greenpeace. En 2013, un match de Ligue des champions à Bâle a été perturbé lorsque des militants de Greenpeace sont descendus en rappel du toit du stade pour déployer une banderole protestant contre le pétrole russe et Gazprom, qui parrainait l’équipe visiteuse, le club allemand Schalke 04.

Greenpeace a ensuite fait un don à une association caritative soutenue par Bâle, qui a été condamnée à une amende par l’UEFA pour manquement à la sécurité.

L’UEFA a défendu ses références environnementales dans la déclaration de mardi.

« L’UEFA et ses partenaires sont pleinement engagés dans un tournoi Euro 2020 durable », a déclaré l’UEFA, « et de nombreuses initiatives ont été mises en œuvre pour compenser les émissions de carbone. »