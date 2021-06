Euro 2020: Tony Adams partage les souvenirs de l’Euro 1996 et l’optimisme de l’Angleterre sous Gareth Southgate | Actualités footballistiques

« Le football revient à la maison ! » Le chant qui est devenu si synonyme de l’Angleterre lors des tournois internationaux de football est à nouveau chanté fièrement dans les rues de l’Euro 2020, y compris par l’ancien capitaine Tony Adams.

L’Angleterre, dirigée par le coéquipier d’Adams à l’Euro 1996 Gareth Southgate, affrontera l’Écosse à Wembley vendredi lors de son deuxième match de phase de groupes, avec une chance d’atteindre les 16 derniers avec une victoire.

Adams et Southgate ont tous deux joué un rôle crucial il y a 25 ans – Adams portait le brassard de capitaine en 1996, tandis que Southgate a raté le penalty crucial lors de la défaite en demi-finale contre l’Allemagne.

Adams, maintenant un fan auto-oint comme le grand public du pays, est optimiste que son « grand copain » Southgate forme une équipe qui pourrait propulser l’Angleterre vers le succès d’un tournoi majeur.

« Je vois les joueurs maintenant et ils sont tous ensemble », dit Adams Sky Sports News.

« C’est une bonne équipe de joueurs, ils ne sont peut-être pas l’équipe la plus talentueuse du tournoi à mon avis, mais ce tournoi est un tournoi outsider.

« Parfois, l’équipe avec le meilleur groupe de joueurs ne gagne pas cette compétition.

Image:

L’unité de l’équipe sera essentielle pour les chances de l’Angleterre, déclare Tony Adams



« Au cours d’une ligue, 38 matchs, les meilleurs joueurs gagnent généralement la ligue.

« Lorsqu’il s’agit d’une compétition de coupe… là où l’esprit d’équipe compte vraiment dans ces situations, l’équipe peut être tellement plus puissante que les individus dans ces équipes. »

Adams était le leader à l’Euro 96 tant pour le titre que pour sa présence sur le terrain sous la direction de Terry Venables alors que les Trois Lions captivaient l’imagination des supporters lors du tournoi à domicile.

En 1996, l’Angleterre a commencé par un match nul sans intérêt contre la Suisse, avant qu’une victoire 2-0 contre l’Écosse ne soit suivie d’une démonstration dominante contre les Pays-Bas alors qu’ils progressaient dans le tournoi.

Adams admet que le moral que l’équipe a construit était en partie le résultat des critiques auxquelles les joueurs ont été confrontés lors de leur séance de beuverie lors d’un voyage avant le tournoi à Hong Kong.

« Nous avions un formidable esprit d’équipe en 1996, se souvient-il.

« Nous avions de grands joueurs, de grands individus, mais nous avions aussi un groupe de joueurs qui étaient ensemble.

« Avec les incidents de Hong Kong, nous avons pris la responsabilité collective de cela et nous avons tous conduits comme une unité soudée. »

En repensant à la victoire contre l’Écosse et au but mémorable de Paul Gascoigne et à la célébration emblématique de la « chaise du dentiste » qui a suivi, Adams a déclaré : « C’était comme lui de gagner la journée. Cela nous a en quelque sorte permis de lancer le tournoi.

Image:

L’Angleterre célèbre le but de Paul Gascoigne contre l’Ecosse à l’Euro 96



« Après le match contre la Suisse, en allant en Écosse, nous nous sommes vraiment attaqués à cette compétence qui était tout simplement magique. C’était un morceau de génie qu’il a bouclé le défenseur et l’a mis de côté.

« Il a obtenu le crédit et toutes les distinctions qu’il méritait par la suite. »

L’équipe d’Adams allait ensuite battre l’Espagne lors d’une séance de tirs au but en quarts de finale, avant le déchirement de la défaite face à l’Allemagne en quart de finale.

L’Angleterre a finalement surmonté ses peines de pénalité pour battre la Colombie en route pour atteindre les demi-finales de la Coupe du monde 2018 sous Southgate.

















0:42



Gareth Southgate et Harry Kane évaluent l’importance de l’occasion et comment l’Angleterre peut utiliser l’énergie de ses fans contre l’Écosse à Wembley.



« C’est juste un être humain merveilleusement chaleureux et il mérite tout le crédit qu’il reçoit en ce moment », a déclaré Adams à propos du travail que Southgate exerce en tant que patron de l’équipe nationale.

Alors, qu’est-ce qui est réalisable pour l’Angleterre, qui a commencé sa campagne pour l’Euro 2020 avec une victoire contre la Croatie, cet été ?

« Je vois des buts dans cette équipe, beaucoup de joueurs créatifs », a déclaré Adams. « Je ne pense pas que nous serons à court de buts.

Image:

L’Angleterre a battu la Croatie 1-0 dimanche lors d’une répétition de leur rencontre en demi-finale de la Coupe du monde 2018



« Je suis très impressionné par les Italiens et la façon dont ils ont commencé le tournoi et ils vont être résilients.

« Je regarde toujours les défenses et pour gagner ce tournoi, vous devrez faire de bonnes démonstrations défensives. Que nous puissions le faire ou non, je ne suis pas sûr.

« Il y a déjà eu une rédemption. Je ne vais pas lui en vouloir parce qu’il a eu une saison talentueuse, mais John Stones s’est endormi lorsque nous avons perdu contre la Croatie en 2018 et nous avons déjà surmonté cela.

« Peut-être que nous allons jouer contre l’Allemagne, ou nous avons une séance de tirs au but et nous la gagnons et nous passons au niveau supérieur. Les rêves sont gratuits! »