Euro 2020 Split Résidents de l’est de l’Ukraine ravagée par la guerre

Sept ans après que l’Ukraine a perdu le contrôle de cette ville industrielle au profit de séparatistes fortement armés soutenus par la Russie qui dirigent toujours Donetsk aujourd’hui, les habitants sont divisés sur qui soutenir lors des championnats européens de football. La question touche au cœur de l’identité de la région ravagée par la guerre, certains résidents se sentant plus proches de la Russie alors qu’ils vivent sur un territoire internationalement reconnu comme l’Ukraine et d’autres encourageant l’équipe nationale ukrainienne qui doit affronter l’Angleterre à Rome samedi.

Donetsk est aujourd’hui la capitale d’une république séparatiste pro-russe autoproclamée taillée dans des combats vicieux qui ont éclaté en 2014. Le conflit, qui se poursuit, a tué quelque 14 000 personnes et déplacé des milliers d’autres.

Les championnats d’Europe de football ont une signification particulière pour de nombreuses personnes ici qui se souviennent quand Donestsk en 2012 a accueilli certains des matchs du tournoi, y compris un match Angleterre-Ukraine qui a vu l’équipe anglaise triompher 1-0.

Sergei Rudenko, 45 ans, était à ce match et est toujours furieux de ce qu’il a dit être la décision de l’arbitre de ne pas reconnaître un tir ukrainien qui a franchi la ligne de but anglaise.

« Peut-être que cette fois, l’équité prévaudra », a déclaré Rudenko, vêtu d’un maillot de l’équipe locale du FC Shakhtar Donetsk.

D’autres sont ravis à la perspective d’un match revanche entre l’Ukraine et l’Angleterre qui rappelle des temps plus paisibles.

« Il y a des joueurs de Donetsk dans l’équipe (ukrainienne), alors nous les soutenons », a déclaré Andrei Salko, 52 ans.

« J’encourage les équipes fortes. Avec le match qui approche, nous soutiendrons l’Ukraine. »

CHANGER D’ALLÉGEANCE

D’autres résidents ont changé d’allégeance sportive après la transformation politique de la région et ont soutenu l’équipe nationale de football russe, et non l’Ukraine, lors du tournoi.

La Russie a été éliminée par le Danemark le mois dernier lors d’une défaite 4-1.

« C’était mauvais quand la Russie, nos gars, ont perdu », a déclaré Denis, un ouvrier du bâtiment de 42 ans.

« Je soutenais la Russie mais ils ont quitté le tournoi », a déclaré Viktor, un retraité de 70 ans. « Ensuite, j’ai commencé à soutenir la France, mais eux aussi ont été éliminés. »

Rudenko a déclaré que le tournoi de cette année le rendait nostalgique de 2012, l’année où Donetsk a accueilli quelques matches de l’Euro.

« Nous avions des panneaux d’affichage, il y avait des panneaux partout sur les routes, les voitures klaxonnaient. Maintenant, il y en a moins », a-t-il déclaré.

La Donbass Arena, qui abritait autrefois le FC Shakhtar Donetsk, n’a pas été utilisée depuis le début des combats en 2014.

Le conflit a forcé le club à jouer loin de son terrain, et la zone entourant le stade autrefois animé de 52 000 places est désormais vide et mal entretenu.

« Auparavant, il était prêt à accueillir des matches, mais tant de temps s’est écoulé depuis que personne n’y a joué », a déclaré Viktor, le retraité. « Nous ne savons même plus ce qu’il y a là-bas. »

Le gouvernement ukrainien, qui souhaite le retour de Donestsk et de la région au sens large, a profité du tournoi pour tenter d’unifier le pays.

Après que l’Ukraine a remporté sa place en quarts de finale avec une victoire spectaculaire en prolongation contre la Suède, le président ukrainien Zelenskiy a déclaré que l’Ukraine était une équipe représentant 40 millions de personnes s’étendant des régions tenues par les séparatistes à l’est jusqu’à la Crimée, que la Russie a annexée en 2014. .

L’Ukraine a également dévoilé le mois dernier un maillot Euro qui présentait les frontières du pays, dont la Crimée.

La Russie, qui affirme que la Crimée fait partie de son territoire bien qu’elle soit toujours reconnue internationalement comme l’Ukraine, s’est opposée au maillot.

Après que l’Ukraine a remporté une place en quarts de finale, Zelenskiy et ses ministres ont tous porté le maillot lors d’une réunion du cabinet dans une démonstration d’unité nationale.

