Euro 2020 – Roll Out the Barrels : Retour des fans du tournoi Toast à Munich

Les supporters français, allemands et autres ont porté un toast au coup d’envoi de l’Euro 2020 avec des bières et une détermination à continuer les bons moments malgré les restrictions COVID-19 qui ont limité le nombre de personnes dans le stade et dans les rues.

Le résident local Sepp Mayer, 54 ans, n’a pas pu obtenir de billets pour le match du groupe F entre la France et l’Allemagne mardi, mais était heureux de s’imprégner de l’atmosphère de la célèbre brasserie Hofbrauhaus de Munich avec des supporters allemands et français.

« Nous avons tous passé un mauvais moment au cours de la dernière année et maintenant nous devons nous amuser », a déclaré Mayer en tenant sa chope de bière personnelle alors que des groupes de supporters français scandaient dans le jardin. « Je suis heureux d’être de retour ici en train de boire de la bière . »

L’Allianz Arena accueillera les trois matches du Groupe F de l’Allemagne contre la France, championne du monde le 15 juin, les tenants du Portugal quatre jours plus tard et la Hongrie le 23 juin. Elle accueillera également un match de quart de finale.

Quelque 14 000 fans seront autorisés à assister aux matchs dans le stade de 70 000 places, laissant de nombreuses personnes à la recherche d’autres endroits pour regarder le tournoi.

L’avocate française Victoria Robert, 28 ans, s’est rendue à Munich avec des billets en main et voit le match comme une opportunité de laisser derrière elle des restrictions plus strictes dans son pays d’origine pour vivre un grand tournoi, même s’il est modéré par rapport aux événements passés.

« C’est toujours l’occasion de voir quelque chose de différent », a déclaré Robert dans un café du centre. « C’est formidable de venir à un tournoi comme celui-ci même avec moins de monde parce que c’est quelque chose que nous n’avons pas pu vivre depuis longtemps . »

Les employés des bars et des restaurants disent qu’ils s’attendent à ce qu’un temps plus chaud et un assouplissement des restrictions attirent plus de monde, bien que les règles dictent que les établissements peuvent diffuser des jeux mais pas en faire un événement principal.

Cela signifie des téléviseurs plus petits et moins de personnes, ce que le fan danois de 27 ans Niklas Daraard – qui a voyagé à Munich depuis le Danemark avec des amis pour regarder le match – n’a pas d’importance tant que la bière continue de couler.

« Nous aimons le football et nous savions qu’il n’y aurait pas autant de monde, mais nous sommes venus regarder le match à la télévision », a déclaré Daraard. « Nous buvons de la bière et nous nous amusons. »

