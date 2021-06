Euro 2020 : Qui devrait commencer pour l’Ecosse contre la République tchèque ? Les ex-joueurs choisissent leurs XI pour l’ouverture de Hampden Park | Actualités footballistiques

Qui commence dans le but ? Liam Cooper ou Jack Hendry seront-ils choisis ? Billy Gilmour pourrait-il obtenir le feu vert? Qui joue devant ?

L’entraîneur-chef de l’Écosse, Steve Clarke, a beaucoup de maux de tête en matière de sélection avant le match d’ouverture de l’Euro 2020 lundi contre la République tchèque à Hampden Park.

Après des mois de débat, ce sera l’homme de 57 ans qui nommera la première équipe écossaise à participer à une grande finale masculine en 23 ans.

Ici, nous avons demandé à quelques noms familiers de proposer le XI qu’ils allaient lancer l’ouverture du groupe D…

Kris Boyd : Ne changez pas ce qui fonctionne

« Je pense que Steve Clarke aura vu assez de tout le monde dans l’équipe au cours des deux matchs d’échauffement.

« Le match des Pays-Bas a donné à certains joueurs la chance – peut-être de manière inattendue – d’obtenir quelques minutes, mais cela a également montré à quel point l’équipe est forte.

« J’aime l’équipe qui a joué contre le Luxembourg et je pense que Steve sera extrêmement satisfait de ce qu’il a à sa disposition.

















Boyd a soutenu l’équipe qui a battu le Luxembourg pour commencer lundi



« Je sais qu’il y a une clameur pour que Billy Gilmour et Nathan Patterson commencent et ils seront sans aucun doute des stars du futur, mais pour moi, je suis réticent à changer ce qui nous a bien servi.

« J’ai vraiment aimé l’équilibre sur le terrain contre le Luxembourg. Je sais que trois nuls pourraient suffire pour nous qualifier, mais nous devrions amener le match en République tchèque avec Che Adams et Lyndon Dykes en tête.

« Je pense que l’équipe de la semaine dernière sera celle qui pourrait nous faire prendre un bon départ. »

James McFadden : Les 26 joueurs sont assez bons

« Si je suis honnête, je me fiche de qui commence parce que nous sommes dans une position où n’importe quel membre de l’équipe est assez bon pour jouer.

« Si vous regardez le match contre les Pays-Bas, cela prouve qu’avec sept joueurs absents, nous avions toujours une équipe solide qui a commencé le match et a très bien joué.

« Je pense que David Marshall – le héros de Serbie – commencera dans le but mais c’est une décision difficile car Craig Gordon est probablement en meilleure forme.

















L’ancien gardien de but écossais Jim Stewart dit que Steve Clarke a une décision difficile sur qui choisir comme son numéro un



« Kieran Tierney est le bâton, et j’irais là-bas avec Liam Cooper aux côtés de Jack Hendry. Si vous allez jouer un dos trois, vous voulez des joueurs de chaque côté de ce dos trois qui peuvent sortir et aller dans de larges zones Tierney, nous le savons avec certitude, est à l’aise pour faire cela, et Hendry a montré contre une bonne opposition aux Pays-Bas qu’il peut entrer dans le match.

« Scott McTominay est tombé au poste d’arrière central droit, mais Clarke est clair qu’il l’amène en tant que milieu de terrain, et il apportera quelque chose de différent. John McGinn est l’énergie, les buts, il peut appuyer, il est une nuisance. Et Billy Gilmour a montré qu’il a ce qu’il faut.

« Che Adams apporte ce rythme qui nous a peut-être manqué et cette option différente. Lyndon Dykes a fait un travail fantastique pour nous, mais Adams peut apporter une dimension différente, que ce soit en partenariat avec Dykes ou seul.

« Steve Clarke a des décisions difficiles à prendre, mais ce sont de bons casse-têtes de sélection. Il n’y a pas un seul joueur qui ne serait pas à sa place sur ce terrain lundi à Hampden Park. »

Craig Brown : On peut gagner l’Euro !

« Nous avons deux très bons gardiens, mais je mettrais David Marshall dans les buts parce qu’il a joué un rôle déterminant dans notre qualification pour l’Euro.

« Je suis un peu biaisé avec mes relations avec Aberdeen, donc je placerais Scott McKenna aux côtés de Kieran Tierney dans un dos trois avec Liam Cooper également là-bas. Grant Hanley ou Declan Gallagher feraient un travail là-bas mais je choisirais Cooper comme ce troisième choix.

















L’ancien sélectionneur écossais Craig Brown pense que l’équipe de Steve Clarke est capable de remporter l’Euro



« L’arrière gauche prend soin de lui avec Andy Robertson et j’opterais pour Stephen O’Donnell à droite après la saison qu’il a eue, même si je sais que James Forrest pourrait aussi jouer ce rôle.

« Scott McTominay, John McGinn et Callum McGregor me fourniraient un très bon équilibre au milieu de terrain avec Stuart Armstrong, quelqu’un qui pourrait venir en cas de besoin.

« Je jouerais Ryan Fraser au milieu avec Lyndon Dykes qui a bien fait là-bas. Ryan Christie pourrait également jouer le même rôle que Fraser, mais pour moi, je dois choisir Fraser et Dykes.

Image:

Brown aimerait voir la composition de Ryan Fraser aux côtés de Lyndon Dykes



« Dire tout ça – ce que je dis n’a pas d’importance ! Les gens me disaient toujours qui choisir quand j’étais manager et je n’en étais pas fan donc je ne le dis pas à Steve Clarke – nous devrions tous lui faire confiance.

« Je pense sincèrement que l’Écosse peut non seulement se qualifier pour le groupe mais aussi tenir la distance.

« S’ils obtiennent un tirage favorable, ils pourraient se qualifier pour les quarts, les demi-finales ou la finale.

« Je ne suis pas stupide ou patriote – je suis vraiment optimiste, nous pouvons tenir la distance ici et nous avons toutes les capacités de cette équipe. »

Gary Caldwell : Ciblez la défense tchèque vulnérable

« Il n’y a aucune pression sur moi pour choisir cette équipe, mais pour Steve Clarke, ce sera si difficile de décider qui il choisira et laissera de côté pour le match d’ouverture.

« Je commencerais David Marshall parce qu’il a brillamment fait et mérite cette place, même si je sais que Craig Gordon le poussera jusqu’au bout.

« Je pensais à Jack Hendry à droite des trois derniers, mais j’ai opté pour de l’expérience à Grant Hanley pour ce premier match tandis que Scott McKenna, en tant que joueur gaucher, peut couvrir Kieran Tierney s’il avance.

Image:

Scott McKenna (à droite) est soutenu pour commencer aux côtés de Grant Hanley et Andy Robertson



« Je suis sûr que Nathan Patterson et James Forrest seront présents pendant le tournoi, mais j’ai opté pour Stephen O’Donnell et je voudrais vraiment qu’il se glisse pendant qu’Andy Robertson avance de l’autre côté.

« Je pense aussi que Billy Gilmour sera présent, mais pour moi, Callum McGregor et Scott McTominay avec John McGinn juste devant ont un très bon équilibre.

Image:

McTominay a été soutenu pour fournir une force supplémentaire au milieu de terrain écossais



« McTominay donne aussi ce physique là-dedans pour faire face à Tomas Soucek au milieu tandis que John aura cette licence pour faire ce qu’il fait le mieux aussi entrer dans la boîte.

« Les Tchèques sont très pauvres défensivement et vulnérables aux contre-attaques. Nous avons marqué contre eux par le biais d’un contre la dernière fois, c’est pourquoi nous avons besoin de Che Adams pour son rythme aux côtés de Lyndon Dykes qui a été formidable. »

Stuart McCall : Gilmour a la capacité de jouer le rôle principal

« Pour moi, David Marshall commence, mais de toute façon, même si Craig Gordon commence, vous seriez confiant.

« Grant Hanley et Kieran Tierney ont été retenus pour moi bien que vous puissiez plaider la cause de Liam Cooper ou Scott McKenna. J’ai choisi Jack Hendry comme autre défenseur central parce que je pense qu’il a bien fait depuis qu’il est entré dans l’équipe.

« J’ai choisi Billy Gilmour aux côtés de Scott McTominay parce que chaque fois qu’il a joué pour l’Écosse ou Chelsea, il a démontré cette confiance et cette capacité sur le ballon qui montrent qu’il est un joueur spécial.

Image:

McCall a choisi Billy Gilmour de Chelsea pour commencer pour l’Écosse



« Callum McGregor a été le meilleur joueur du Celtic ces dernières années, mais Gilmour obtient le feu vert pour moi.

« John McGinn et Stuart Armstrong derrière Lyndon Dykes nous donnent un bon équilibre et les deux milieux de terrain peuvent se placer derrière et soutenir Dykes à l’avant.

« Je ne pense pas que nous irons avec deux à l’avant car c’est un match que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, mais Che Adams est une bonne option à amener pour aider à obtenir une victoire. »

