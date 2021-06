Euro 2020 : Preuve de vaccination complète contre le Covid-19 ou test de flux latéral obligatoire pour entrer à Wembley | Actualités footballistiques

La preuve d’une vaccination complète contre le Covid-19 sera l’un des moyens d’accéder à un événement sportif pour la première fois ce week-end lors du match d’ouverture de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre la Croatie dimanche.

Des informations mises à jour sur le site Web des organisateurs du tournoi, l’UEFA, ont indiqué que l’entrée à Wembley ne pouvait être obtenue que pour les personnes âgées de 11 ans et plus avec une preuve de vaccination complète ou d’un test de flux latéral négatif effectué dans les 48 heures suivant le match.

Les spectateurs de l’extérieur du Royaume-Uni âgés de 11 ans et plus devront fournir la preuve d’un test de flux latéral négatif dans le même délai.

Le statut de vaccination sera démontré via l’application NHS, et la deuxième dose doit avoir été administrée 14 jours avant le match en question, a indiqué le site Web, il est donc prévu que seul un petit nombre de participants puisse entrer de cette façon.

Wembley devrait être à 25 pour cent de sa capacité – 22 500 – pour les matchs de groupe de l’Angleterre et les deux matchs des 16 derniers qu’il accueille.

La Football Association (FA) et l’UEFA espèrent augmenter ce chiffre de manière significative pour les demi-finales et la finale, qui se joueront toutes sur le site de Londres, avec 45 000 personnes considérées comme un objectif réaliste, bien que beaucoup dépendra de la décision du gouvernement. pour assouplir les restrictions le 21 juin.

Image:

Certains supporters ont été invités à assister à la fois aux demi-finales et à la finale de la FA Cup



Le groupe et les 16 derniers matchs font partie du programme gouvernemental de recherche sur les événements (ERP) qui a commencé en avril et a examiné diverses méthodes pour réduire ou minimiser la distanciation sociale en vue de permettre aux spectateurs de retourner dans les lieux de sport et de divertissement de manière financièrement viable. Nombres.

Des tests de flux latéral ont été utilisés pour permettre l’accès à la finale de la FA Cup le mois dernier.

Il est entendu que l’utilisation de la certification Covid ne signale pas qu’un résultat a été atteint dans l’examen en cours du statut de certification, et fait simplement partie du test de diverses atténuations dans le cadre de l’ERP.

Cependant, le porte-parole des libéraux démocrates pour les affaires intérieures, le député Alistair Carmichael, n’était pas satisfait de cette décision.

« Il est scandaleux que le gouvernement introduise des cartes d’identité Covid inutilisables, coûteuses et conflictuelles sans un débat et un vote appropriés au Parlement », a déclaré Carmichael.

« Ils sont introduits sans garanties pour protéger la vie privée des gens ni mesures pour empêcher la discrimination.

« La pandémie de Covid a fait un énorme tribut aux gens à travers le Royaume-Uni. Nous voulons tous que la vie revienne à la normale dès que possible, y compris les fans lors des matchs de football. Mais les passeports de vaccination ne sont pas la voie à suivre.

« La vraie solution pour s’ouvrir en toute sécurité est de maîtriser le virus en vaccinant tout le monde le plus rapidement possible, en fournissant un soutien financier approprié afin que tous ceux qui ont besoin de s’isoler puissent se permettre de le faire et en maintenant des mesures de santé publique rigoureuses à nos frontières . »

Image:

Le député libéral-démocrate Alistair Carmichael a fait part de ses préoccupations concernant les mesures



Un certain nombre d’organismes sportifs ont soutenu l’idée d’une certaine forme de certification Covid pour l’entrée aux événements, le directeur exécutif de la Premier League, Bill Bush, la décrivant dans le passé comme un « fardeau acceptable » et affirmant que l’alternative serait de petites foules et une interdiction sur les fans à l’extérieur.

Les tests de flux latéral doivent être passés vendredi après 11 heures avant le match Angleterre-Croatie pour être valides, a indiqué le site Web de l’UEFA.

Les organisateurs de Wimbledon attendraient la décision du gouvernement de prendre ou non la quatrième étape de la feuille de route sur les coronavirus, alors qu’on espère qu’il y aura plus de clarté sur la façon dont la participation aux événements sportifs sera gérée.