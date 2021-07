Euro 2020 – Peinture murale de Marcus Rashford restaurée suite à un acte de vandalisme

Une peinture murale de Marcus Rashford à Manchester a été restaurée après avoir été vandalisée dimanche après la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Italie aux tirs au but.

Rashford était l’un des trois joueurs anglais qui n’ont pas réussi à convertir leurs tirs au but – Jadon Sancho et Bukayo Saka étaient les deux autres – et tous les trois ont été victimes d’abus racistes en ligne.

La peinture murale, un projet d’art de rue communautaire basé sur une photographie de Daniel Cheetham et peinte par l’artiste de rue Akse, a été réalisée en l’honneur de Rashford à Withington, Manchester, et se lit comme suit : « Soyez fier de savoir que votre lutte jouera le plus grand rôle dans votre objectif. »

Après son vandalisme, les fans ont couvert les graffitis offensants de messages de soutien et d’admiration pour Rashford.

Le joueur de 23 ans a déclaré qu’il était « au bord des larmes » après que les fans aient laissé des commentaires bienveillants.

« Les communautés qui m’ont entouré de leurs bras continuent de me soutenir », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Il a également tweeté des images de notes manuscrites positives qu’il a reçues.

« Je peux recevoir des critiques de ma performance toute la journée… mais je ne m’excuserai jamais pour qui je suis et d’où je viens. »

Akse est retourné à la peinture murale mardi pour couvrir les graffitis offensants, déplaçant les commentaires que les fans avaient laissés sur le côté et vers le haut dans les coins de la peinture murale.

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a soutenu son jeune joueur pour rebondir après le penalty manqué et la déception de la finale.

« Vous savez, le problème, c’est que lorsque vous prenez un penalty, je pense que vous avez déjà gagné » Solskjaer a déclaré au site Web de United. « Vous avez assumé la responsabilité, et je suis sûr que beaucoup de joueurs espèrent que je ne veux pas prendre de penalty.

L’artiste de rue Akse répare la peinture murale de Marcus Rashford après un acte de vandalisme. Photo par Alex Livesey – Danehouse/Getty Images

« Je pense donc que c’est un grand trait de caractère d’intensifier et de dire que je vais m’en occuper, [and] les conséquences. Vous en apprenez et vous en revenez définitivement plus fort. »

Rashford a été salué pour son travail de campagne pour des repas scolaires gratuits pour les enfants les plus vulnérables de la société britannique.

Cependant, après son penalty manqué avec Sancho et Saka, tous les trois ont été la cible d’abus racistes sur les réseaux sociaux.

« La FA condamne fermement toutes les formes de discrimination et est consternée par le racisme en ligne qui a visé certains de nos joueurs anglais sur les réseaux sociaux », indique un communiqué de la FA.

« Nous ne pourrions pas être plus clairs sur le fait que quiconque derrière un comportement aussi dégoûtant n’est pas le bienvenu pour suivre l’équipe. Nous ferons tout notre possible pour soutenir les joueurs concernés tout en exigeant les sanctions les plus sévères possibles pour toute personne responsable. »

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport.