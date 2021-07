Oleksandr Zinchenko dit que l’Ukraine doit jouer le match de sa vie si elle veut remporter une victoire historique contre l’Angleterre en quarts de finale de l’Euro 2020.

Après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018 et de la Ligue des Nations l’année suivante, Gareth Southgate cherche maintenant à mener les Three Lions à une première demi-finale du Championnat d’Europe depuis 1996.

L’Angleterre affronte une équipe ukrainienne qui cherche à entrer dans l’histoire, après avoir vu sa seule participation aux quarts de finale d’un tournoi majeur se terminer par une défaite 3-0 contre l’Italie lors de la Coupe du monde 2006.

Le joueur polyvalent de Manchester City, Zinchenko, est le plus grand nom de l’équipe ukrainienne et sait que son équipe doit faire face à une bataille difficile contre des visages familiers au Stadio Olimpico.

« Je dirai que les chiffres parlent d’eux-mêmes », a déclaré Zinchenko à propos de l’Angleterre. « Le fait que l’Angleterre n’ait encore concédé aucun but, elle joue très bien en défense.

« Mais je pense qu’il n’y a pas d’équipes parfaites. Chaque équipe a des faiblesses.

« En ce qui concerne (Kyle) Walker et (John) Stones, ils ont joué une saison incroyable et au cours des deux dernières années, j’ai joué avec eux, ils jouent à un très haut niveau.

« Ce ne sera pas facile. Nous le savons. Mais à ce stade du tournoi, tout est possible et je pense que l’équipe d’entraîneurs nous expliquera quoi en faire et nous ferons de notre mieux.

« Nous allons essayer de les surprendre mais bien sûr, nous réalisons que pour passer à travers tous les joueurs et toute l’équipe, ils devront jouer probablement le meilleur match de leur vie. »

« L’Angleterre a des joueurs incroyables »

Image:

L’entraîneur ukrainien Andriy Shevchenko (à droite) a fait l’éloge des qualités de l’Angleterre



Zinchenko a fait écho aux sentiments du manager Andriy Shevchenko – l’ancien attaquant du Dynamo Kiev, de l’AC Milan et de Chelsea.

« Nous comprenons clairement contre quelle équipe nous jouerons demain », a déclaré l’entraîneur-chef de l’Ukraine. « Je pense que c’est l’une des meilleures équipes.

« À cet Euro, c’est l’une des équipes les plus équilibrées. Ils ont des joueurs incroyables et je voudrais remarquer le travail de l’entraîneur-chef, mon collègue Gareth Southgate, qui a en effet réuni un groupe incroyable et l’équipe joue au football moderne.

« Je pense que l’Angleterre est actuellement dans l’un des meilleurs moments de son histoire.

« Le football anglais monte maintenant. Nous avons vu une finale incroyable de la Ligue des champions, de Man City et de Chelsea – quelle vitesse ils avaient, leurs performances.

« Demain sera le match le plus difficile pour nous avec un adversaire très fort. »

Image:

Andriy Yarmolenko (à droite) a été déclaré apte par l’Ukraine



Shevchenko a autorisé l’ailier de West Ham Andriy Yarmolenko pour les quarts de finale et garde un œil sur les progrès d’Oleksandr Zubkov, qui s’est entraîné individuellement avant le match.

L’Ukraine a atteint ce stade en battant la Suède à 10 2-1 en prolongation à Hampden Park mardi, après avoir été la troisième équipe la moins bien classée à se qualifier dès la phase de groupes.

« Nous comprenons parfaitement contre quelle équipe nous jouerons, mais nous connaissons aussi notre équipe forte », a ajouté Shevchenko.

« Nous avons déjà montré notre caractère lors de ce tournoi, nous avons montré les principes de notre jeu et nous ne les changerons jamais et, tout d’abord, c’est la base de notre équipe.

« Je sais à quel point ce match sera difficile pour nous, mais je sais que nos joueurs ont du caractère et nous essaierons de le montrer demain. »