Marcus Rashford pense que l’équipe anglaise de l’Euro 2020 est pleine de joueurs qui peuvent donner vie au tournoi.

Les Three Lions se rendront mardi à St George’s Park pour poursuivre les préparatifs de leur match d’ouverture du Groupe D contre la Croatie à Wembley dimanche après-midi.

Rashford a été capitaine de l’Angleterre et a marqué le seul but du match sur penalty lors de la dernière victoire à l’échauffement dimanche contre la Roumanie.

Il reste à voir si l’attaquant de Manchester United débutera contre la Croatie, car le manager Gareth Southgate a de nombreuses options dans les zones d’attaque.

















4:55



Faits saillants du match amical entre l’Angleterre et la Roumanie



Mais le joueur de 22 ans ressent la concurrence pour les places et la qualité de l’ensemble de l’équipe signifie que chacun des 26 joueurs sélectionnés par Southgate peut jouer un rôle dans tout succès.

« Ne vous méprenez pas, tout le monde veut être dans le premier XI – mais je pense que d’après mon expérience dans les tournois, vous avez besoin d’une équipe », a-t-il déclaré.

« Vous devez avoir des joueurs capables d’entrer en jeu à différents moments et de donner cette étincelle supplémentaire. Je pense que dans notre équipe, nous avons cela sur tout le terrain, donc pour être honnête, je ne pense pas (à commencer contre la Croatie) .

« Nous y allons en tant qu’équipe qui essaie de gagner un tournoi. Que vous commenciez ou non dans le premier XI, vous avez toujours un rôle énorme à jouer si nous voulons gagner le tournoi.

















0:56



Jack Grealish a la capacité de «faire lever les fans de leur siège» et devrait commencer pour l’Angleterre lors de son match d’ouverture de l’Euro 2020 contre la Croatie, selon Sue Smith



« Vous vous faites des illusions si vous vous attendez à ce que 11 joueurs gagnent sept matchs – et vous jouez des matchs dans un court laps de temps. L’équipe devra être utilisée et pour être honnête, je suis excité et j’ai hâte d’y être. «

Le capitaine Harry Kane a dit au Podcast officiel de l’Angleterre que l’équipe a un équilibre parfait entre jeunesse et expérience, Rashford faisant écho aux sentiments de son compatriote.

« Nous avons beaucoup de jeunes joueurs talentueux », a-t-il ajouté.

« Puis un mélange avec quelques joueurs plus âgés qui ont joué des matchs massifs pour leurs clubs et ont finalement eu une brillante carrière internationale. Je pense que nous avons un bon équilibre.

« Le premier XI est important mais pas le summum car nous allons avoir besoin de tout le monde pour remporter un trophée. »