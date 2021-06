Euro 2020 : l’Ukraine comprend l’importance du choc de la Macédoine du Nord : Andriy Shevchenko

L’Ukraine n’aura pas besoin de motivation supplémentaire pour le match de jeudi contre la Macédoine du Nord dans le groupe C de l’Euro 2020 et se sent positive malgré sa défaite de justesse lors de son match d’ouverture contre les Pays-Bas, a déclaré mercredi l’entraîneur-chef Andriy Shevchenko.

L’Ukraine est revenue d’une défaite 2-0 contre les Néerlandais dimanche et semblait prête à faire match nul, mais un but tardif de Denzel Dumfries les a laissés les mains vides.

«Nous avons une compréhension complète au sein de l’équipe. Nous connaissons les tâches qui nous attendent et des mots supplémentaires ne sont pas nécessaires. L’équipe se prépare mentalement », a déclaré Shevchenko aux journalistes.

« C’est un tournoi vraiment important. Ce n’est pas chaque année que nous arrivons à la phase de groupes du Championnat d’Europe, donc chaque joueur comprend l’importance de chaque match et a la responsabilité de son propre jeu et du jeu de l’équipe.

« Nous n’avons donc pas besoin de mots supplémentaires. »

La Macédoine du Nord a été battue 3-1 par l’Autriche lors de son premier match et occupe la dernière place du classement du groupe après l’Ukraine.

Shevchenko a déclaré que l’atmosphère dans son équipe était bonne et qu’ils ne sous-estimeraient pas leurs adversaires, qui disputent leur premier tournoi majeur en tant que nation indépendante.

« Nous savons qu’il nous manquait juste un peu pour obtenir un résultat positif. La réaction de l’équipe a été formidable. Et nous avons eu beaucoup de bons moments et nous sommes très positifs pour le match à venir », a déclaré Shevchenko.

« La Macédoine du Nord est une équipe qui mérite le respect. Ils ont du caractère, leur propre style de jeu et ils contre-attaquent bien.

« Au cours des deux dernières années, ils ont eu plusieurs bons matchs où ils ont battu les meilleures équipes. Nous devons donc faire très attention à leurs contre-attaques. »

