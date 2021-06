Euro 2020 : l’UEFA va enquêter sur des incidents présumés d’homophobie et de racisme lors des matchs en Hongrie | Actualités footballistiques

L’UEFA a confirmé qu’elle enquêtait sur les incidents discriminatoires potentiels survenus lors des deux premiers matchs de l’Euro 2020 de la Hongrie à la Puskas Arena.

Le groupe anti-discriminatoire Fare a envoyé un rapport mettant en évidence une banderole homophobe dans les tribunes lors de la défaite contre le Portugal à Budapest mardi.

Des chants de singe ont également été entendus lors du tirage au sort de la Hongrie contre la France samedi, l’UEFA affirmant qu’un inspecteur d’éthique et de discipline avait été nommé pour mener une enquête.

Une déclaration de l’UEFA disait : « Conformément à l’article 31(4) du Règlement disciplinaire de l’UEFA, un inspecteur d’éthique et de discipline de l’UEFA a été nommé pour mener une enquête disciplinaire concernant d’éventuels incidents discriminatoires survenus au Puskás Aréna, à Budapest, lors des matches de la phase de groupes du Championnat d’Europe 2020 entre les équipes nationales de Hongrie et du Portugal le 15 juin 2021 et entre les équipes nationales de Hongrie et de France jouées le 19 juin 2021. »

Budapest et la Puskas Arena sont le seul site hôte de l’Euro 2020 à permettre des foules complètes pour les matchs.

La Hongrie occupe actuellement la dernière place du groupe F avec un point en deux matchs, après une première défaite 3-0 contre le Portugal avec un match nul 1-1 contre la France, championne du monde, samedi.

Un égaliseur d’Antoine Griezmann en seconde période a annulé l’ouverture du score d’Attila Fiola sur le coup de la mi-temps.

