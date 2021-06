Euro 2020: l’UEFA pourrait priver Wembley de l’organisation de la finale et des demi-finales contre les règles de quarantaine britanniques

Le stade de Wembley pourrait être privé de la finale et des demi-finales de l’Euro 2020, les matchs étant déplacés dans la capitale hongroise Budapest, si le gouvernement du Royaume-Uni n’autorise pas les exemptions de quarantaine pour les supporters en visite et les invités de l’UEFA pour assister aux matchs, ont déclaré des sources à ESPN.

Comme indiqué pour la première fois par Les temps, les ministres britanniques discutent d’une proposition visant à exempter les officiels de l’UEFA, les VIP et les sponsors, ainsi que les diffuseurs internationaux, de l’obligation de mettre en quarantaine pendant 10 jours – les visiteurs peuvent s’auto-libérer après cinq jours avec un test COVID-19 négatif – à leur arrivée à la Grande-Bretagne.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’UEFA avait soulevé le problème avec le gouvernement britannique principalement pour obtenir une exemption pour les supporters des équipes concurrentes de se rendre à Londres pour les demi-finales et la finale le mois prochain.

L’Euro 2020, qui a lieu avec 12 mois de retard en raison de la pandémie de COVID-19, se déroule dans 11 pays d’Europe et les neuf villes hôtes du continent européen ont accordé des exemptions de quarantaine aux citoyens d’autres pays pour assister à des matchs dans leurs villes. .





Des sources ont toutefois déclaré que le Royaume-Uni continue de maintenir sa politique frontalière consistant à insister sur une quarantaine de 10 jours pour tous les visiteurs des pays de sa liste orange et hésite à exempter les officiels de l’UEFA à un moment où les citoyens britanniques sont soumis aux mêmes mesures strictes au retour de l’étranger.

Wembley s’est vu refuser la possibilité d’organiser la finale de la Ligue des champions 2021 entre Manchester City et Chelsea le mois dernier en raison du refus du gouvernement de déroger aux règles de quarantaine pour jusqu’à 2 500 invités de l’UEFA. Après avoir retiré le match à Istanbul, en Turquie, l’UEFA a plutôt remis le match à Porto, au Portugal.

Alors que des sources ont déclaré que le déplacement de la finale et des demi-finales de l’Euro 2020 de Wembley était toujours une possibilité extérieure, l’UEFA reste déterminée à faire en sorte que son événement phare soit accessible au plus grand nombre de supporters et d’invités de l’extérieur du Royaume-Uni.

Le retard d’un mois au Royaume-Uni de la levée de toutes les restrictions COVID-19 à partir de la date initiale du 21 juin a toutefois mis le problème à un point critique, l’UEFA identifiant désormais Budapest comme une alternative potentielle.

La Puskas Arena a accueilli une foule de 60 000 personnes pour le choc du Groupe F entre la Hongrie et le Portugal cette semaine et offrirait à l’UEFA la possibilité d’organiser les demi-finales et la finale devant une foule beaucoup plus nombreuse que la limite de 22 500 en place à Wembley, bien que cela le chiffre devrait passer à 45 000 pour les demi-finales et la finale à Londres.

La Hongrie, membre de l’Union européenne, devrait lever toutes les restrictions aux frontières pour les voyages au sein de l’UE à partir de la semaine prochaine, de sorte que tous les matchs à Budapest seraient exempts des réglementations strictes toujours en vigueur au Royaume-Uni.