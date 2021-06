Euro 2020 : l’UEFA insiste sur le fait que les demi-finales et la finale auront lieu à Wembley comme prévu | Actualités footballistiques

L’UEFA a déclaré qu’il n’était pas prévu de déplacer les demi-finales et la finale de l’Euro 2020 loin de Wembley.

Ils ont publié une déclaration après que le Premier ministre italien Mario Draghi a déclaré qu’il souhaitait que la finale se tienne à Rome plutôt qu’à Londres en raison de l’augmentation des cas de Covid au Royaume-Uni.

L’UEFA a déclaré: « L’UEFA, la FA anglaise et les autorités anglaises travaillent en étroite collaboration avec succès pour organiser les demi-finales et la finale de l’EURO 2020 à Wembley et il n’est pas prévu de changer le lieu de ces matchs. »

Draghi avait déclaré: « Oui. Je vais essayer d’empêcher la finale de se tenir dans un pays où les infections augmentent rapidement.

« Je préconise que la finale ne se déroule pas dans un pays où le risque d’infection est très grand. »

La chancelière allemande Angela Merkel s’est également inquiétée de l’augmentation des cas de variante Delta en Grande-Bretagne.

L’Italie a signalé lundi 21 décès liés au coronavirus et 495 nouveaux cas, tandis que le même jour, le Royaume-Uni a enregistré cinq décès et 10 633 nouveaux cas.

L’UEFA est en pourparlers avec le gouvernement britannique pour augmenter le nombre de spectateurs à Wembley à 65 000 pour les demi-finales et la finale.