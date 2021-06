Euro 2020 : l’UEFA en pourparlers avec le gouvernement britannique pour assouplir les restrictions de quarantaine COVID-19 pour les fans | Actualités footballistiques

L’UEFA est en dialogue avec le gouvernement britannique pour assouplir les restrictions de quarantaine des coronavirus sur les supporters étrangers pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020.

Le Royaume-Uni a les exigences d’entrée les plus strictes de tous les pays hôtes, obligeant les visiteurs des pays de la liste orange à se mettre en quarantaine pendant 10 jours à leur arrivée.

Les voyages entre les autres pays d’accueil – en particulier les autres pays de l’Union européenne – sont largement possibles avec la preuve d’un récent test PCR négatif.

Wembley accueillera les demi-finales et la finale ainsi que deux matchs des 16 derniers et le directeur du tournoi Euro 2020, Martin Kallen, a déclaré que des pourparlers étaient en cours pour permettre à des spectateurs étrangers d’assister à ces matchs clés sans avoir besoin d’une longue période de quarantaine.

« Nous sommes en dialogue avec le gouvernement, nous examinons ce qui est possible », a-t-il déclaré.

« Le Premier ministre et le gouvernement britannique ont déclaré que le 21 juin serait la date à laquelle, en principe, tout devrait revenir à la normale. Et si cela revient à la normale, que diront les règles pour que les étrangers viennent au Royaume-Uni qui ne sont pas en voyage d’affaires?

« Nous sommes dans un dialogue et nous espérons que nous pourrons réaliser quelque chose si la situation le permet, que quelque chose puisse se passer de ce côté-là.

















3:46



Avec le début de l’Euro 2020 dans une semaine, le maire de Londres Sadiq Khan dit qu’il » ne peut pas attendre » le match d’ouverture de l’Angleterre contre la Croatie et pense que ce tournoi sera le meilleur à ce jour



« D’autres pays sont plus flexibles, ils attendent le test PCR négatif qui dure 72 heures ou 48 heures (avant l’arrivée) et ils entrent et sortent, à l’exception des pays qu’ils ont mis sur la liste rouge de leur pays.

« Nous examinons comment la situation évolue et ce qui pourrait être réalisé. »

Des sources gouvernementales ont déclaré qu’il était peu probable que les restrictions actuelles soient assouplies à n’importe quel stade du tournoi avec le pays à une étape aussi décisive de son programme de déverrouillage.

Le gouvernement s’est engagé à rendre une décision le 14 juin sur la question de savoir si la dernière étape de son assouplissement des restrictions peut avoir lieu la semaine suivante.

La plus grande transmissibilité de la variante Delta de Covid-19 – détectée pour la première fois en Inde – est un facteur qui pourrait forcer un retard à la réouverture complète, alors que les ministres et les responsables de la santé surveillent si la récente augmentation des cas se traduit par une augmentation des hospitalisations et des décès.

















2:39



Rob Dorsett rapporte qu’il y a de bonnes nouvelles pour l’Angleterre concernant la forme physique de Harry Maguire, mais de mauvaises nouvelles concernant la disponibilité de Jordan Henderson



Jeudi, le gouvernement a publié des directives de voyage mises à jour, le Portugal étant parmi les pays passés de la liste verte – où aucune quarantaine n’est requise au retour – à la liste orange.

La prochaine révision des listes est prévue le 28 juin.

Le Premier ministre Boris Johnson a proposé d’accueillir l’ensemble du tournoi plus tôt cette année, mais Kallen a souligné que les restrictions de voyage du Royaume-Uni auraient signifié que l’UEFA serait « moins bien lotie » en termes de fréquentation des spectateurs si cette offre avait été acceptée.

Kallen a admis que l’UEFA avait pris en considération les offres de l’Angleterre et de la Russie pour accueillir le tournoi.

« (Déménager dans un seul pays d’accueil) a toujours été à l’ordre du jour, mais davantage sur le plan théorique », a-t-il déclaré.

« À la fin de l’année dernière, cela a été discuté. C’était un plan B – nous avions un plan B, un plan C. Bien sûr, nous devions le faire, car à la fin de l’année dernière, la situation avec le virus était bien pire que maintenant. »

Kallen a déclaré qu’il se sentait à 50 pour cent de sa capacité pour les demi-finales et que la finale à Wembley était le résultat le plus probable.

« Pour atteindre 100 pour cent, je ne pourrais pas vous dire aujourd’hui si cela est possible », a-t-il déclaré.

« Nous verrons le 21 juin, il reste encore deux semaines et demie (à partir de là) avant d’avoir la finale, si la situation permettrait à ce que le gouvernement britannique a mis sur la feuille de route, de rouvrir et de dire ‘ nous sommes revenus à la normale », si nous y sommes, le gouvernement dira peut-être que nous pouvons aller jusqu’à 100 %.

« Le critère principal n’est pas le stade, c’est les transports en commun, car vous ne pouvez pas avoir la distance entre les gens.

« Le métro de Londres ne fonctionne pas encore à pleine capacité et ce sera la question principale, à quelle vitesse peuvent-ils atteindre 100 pour cent de leur capacité. Un scénario possible est 50 pour cent. »