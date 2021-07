Euro 2020 : l’Italie en route pour la finale

La route de l’Italie vers la rédemption après son échec à se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018 se poursuit aux Championnats d’Europe 2020. Roberto Mancini a renversé l’équipe avec une injection de jeunes et d’expérimentés et a apporté du flair à l’équipe en dehors de la défense granuleuse pour lesquels ils sont connus. L’Italie est actuellement sur une séquence de 33 matches sans défaite et a montré à la fois son flair et son courage lors de l’Euro 2020 en sprintant vers les victoires et en se battant également contre eux. Voici le parcours de l’Italie vers la finale :

DEMI-FINALE : l’Italie bat l’Espagne 4-2 aux tirs au but

L’Italie est arrivée en demi-finale en tant que petite favorite contre l’Espagne en raison de sa forme dans le tournoi. Cependant, l’Espagne a dominé la possession et n’a pas permis au milieu de terrain italien d’avoir le moindre contrôle sur la procédure. Contre le cours du jeu, l’Italie a marqué d’abord sur une contre-attaque avec Federico Chiesa qui a inscrit un but fantastique à la 60e minute. Cependant, après des attaques incessantes, l’Espagne a égalisé grâce à Alvaro Morata. Le score est resté 1-1 après 120 minutes de football et le match est allé aux tirs au but. Les deux équipes ont raté leurs premiers tirs au but mais Belotti, Bonucci, Bernardeschi et Jorginho se sont convertis pour l’Italie tandis que pour l’Espagne, Gerard Moreno et Thiago Alcantara ont converti tandis que Dani Olmo et Alvaro Morata ont raté.

QUART DE FINALE : L’Italie bat la Belgique 2-1

L’Italie a réalisé une solide performance en quart de finale pour remporter la victoire sur la Belgique. L’Italie a pris le contrôle du match dès le début et a montré ses capacités offensives en mettant la Belgique sous pression. Malgré tout leur talent, la Belgique a eu du mal à se créer des occasions nettes alors que l’Italie continuait à s’aventurer en avant. Nicolo Barella a donné l’avantage à l’Italie à la 31e minute avec une frappe fantastique, mais leur gardien Gianluigi Donnarumma avait repoussé Kevin de Bruyne quelques minutes avant cela. Lorenzo Insigne a ensuite marqué un étourdissement absolu à la 44e minute pour augmenter l’avance de l’Italie. La Belgique en a retiré un par Romelu Lukaku juste avant la mi-temps et la Belgique a eu quelques belles occasions en seconde période, mais l’Italie a tenu bon pour remporter la victoire.

huitièmes de finale : l’Italie bat l’Autriche 2-1

Celui-ci a été une victoire difficile pour l’Italie car ils n’ont pas marqué de but en 90 minutes de football malgré la domination de l’Autriche pour la plupart. Le match s’est prolongé en prolongation, où le but de Federico Chiesa à la 95e et le but de Matteo Pessina à la 105e ont permis à l’Italie de prendre l’avance bien méritée. L’Autrichien Sasa Kalajdzic a pris un retard à la 114e minute mais l’Italie a remporté la victoire.

PHASE DE GROUPES:

L’Italie bat le Pays de Galles : Lors du dernier match de la phase de groupes, l’Italie s’est imposée 1-0 contre le Pays de Galles. L’Italie a complètement dominé ce match avec 70 pour cent de possession et une précision de passe de 91 pour cent. Ils ont tiré 23 tirs et six d’entre eux ont été cadrés. Sur ces six, un a été transformé en but par Matteo Pessina à la 39e minute. Ethan Ampadu, du Pays de Galles, a écopé d’un carton rouge à la 55e minute et le Pays de Galles n’a jamais pu contrôler le match.

L’Italie bat la Suisse : L’Italie a enregistré une fantastique victoire 3-0 sur la Suisse lors de son deuxième match de phase de groupes. La Suisse avait un peu plus de possession que l’Italie, mais les Italiens étaient à 100 pour cent cliniques. L’Italie a réussi 13 tirs et trois d’entre eux étaient cadrés et tous les trois étaient des buts. Manuel Locatelli a obtenu un doublé (26′, 52′) tandis que Ciro Immobile a marqué son troisième à la 89e minute.

L’Italie bat la Turquie : L’Italie a commencé sa campagne pour l’Euro 2020 avec une victoire 3-0 sur la Turquie. L’Italie, comme prévu, était bien plus supérieure que la Turquie dans l’ensemble, mais cette dernière a tenu à 0-0 à la mi-temps. Cependant, les vannes se sont ouvertes en seconde période lorsque Merih Demiral a marqué contre son camp à la 53e minute. Ciro Immobile a ensuite marqué le deuxième but de l’Italie à la 66e minute et Lorenzo Insigne a terminé avec un but à la 79e minute.

