Leonardo Bonucci a déclaré que l’Italie avait donné « une leçon » à l’Angleterre après sa victoire aux tirs au but contre les hôtes de Wembley lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche.

Le vétéran défenseur de la Juventus a annulé le premier match de Luke Shaw lors du match nul 1-1, puis a converti un penalty lors de la victoire 3-2 en fusillade pour aider le Azzurri soulever le trophée pour la première fois depuis 1968.

Un mélange de restrictions COVID-19 empêchant les fans de se rendre en Angleterre depuis l’Italie et les hôtes atteignant leur première finale majeure depuis 1966 signifiaient que la foule à Wembley était massivement en faveur de l’équipe de Gareth Southgate.

« Nous apprécions simplement de voir 58 000 personnes partir avant même la remise du trophée, c’était quelque chose qui nous a vraiment ravis », a déclaré Bonucci après le match. « Le trophée arrive maintenant à Rome.

« Ils pensaient que ça restait ici à Londres, et ils sont mécontents. Je me sens mal pour eux, mais encore une fois l’Italie leur a donné une leçon. »

Bonucci, 34 ans, s’est moqué des supporters anglais après que le gardien italien Gianluigi Donnarumma ait sauvé le penalty de Bukayo Saka, qui a scellé la victoire des Italiens.

Il a attrapé une caméra de télévision et a crié: « Ça vient à Rome, ça vient à Rome » – une référence à l’hymne anglais « Football’s Coming Home », qui a été joué avant le match et scandé par les supporters tout au long.

« Nous avons entendu dire jour après jour depuis mercredi soir, depuis le match contre le Danemark, que la coupe reviendrait à Londres », a déclaré Bonucci à propos du chant. « Désolé pour eux, mais en fait, la coupe prendra un bon vol vers Rome et ainsi les Italiens du monde entier pourront savourer cette compétition. C’est pour tout le monde, nous avons dit dès le premier jour que c’était pour eux et pour nous. »

Donnarumma, qui a été le héros de la soirée en sauvant deux pénalités en tirs de barrage, a été nommé joueur du tournoi Euro 2020 par l’UEFA.

« Si je suis le meilleur joueur du tournoi, c’est grâce à Bonucci et [Italy captain Giorgio] Chiellini », Donnarumma a dit. « Nous sommes une équipe fantastique et nous le méritons. Le but de l’Angleterre aurait pu nous tuer, mais nous sommes une équipe qui n’abandonne jamais. »

Chiellini, 36 ans, s’est dit fier de lui et de Bonucci, qui sont les deux seuls joueurs restants de la Azzurri équipe qui a perdu la finale de l’Euro 2012 contre l’Espagne, font désormais partie de l’histoire du football italien.

« Nous avons versé quelques larmes », a déclaré Chiellini. « Nous, les plus âgés et les plus jeunes, nous l’avons mérité.

« Je pense qu’à cet âge, nous réalisons encore plus ce que signifie une victoire comme celle-ci. Rester dans l’histoire, après avoir vu [photographs] de Fabio [Cannavaro] toutes ces années à [Italy’s headquarters in] Coverciano soulevant le [2006] Coupe du monde, et maintenant nous faisons la même chose. »