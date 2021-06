Euro 2020 – L’Espagnol Diego Llorente testé positif au COVID-19 ; Le président espagnol de la FA pense plus probable

Le défenseur espagnol Diego Llorente a été testé positif pour le coronavirus, le président de la fédération espagnole de football affirmant qu’il y aura probablement plus de cas de COVID-19 dans l’équipe après que le capitaine Sergio Busquets a rendu un test positif dimanche.

L’annonce de mardi sur Llorente ajoute de nouvelles turbulences avant le Championnat d’Europe après que l’équipe espagnole et le personnel d’entraîneurs se soient immédiatement isolés après le test positif de Busquets dimanche.

Cela signifiait que l’équipe espagnole des moins de 21 ans et son entraîneur ont affronté la Lituanie mardi, remportant une victoire 4-0 en amical.

Le président de la RFEF, Luis Rubiales, a déduit qu’il y aurait plus de tests positifs tout en critiquant la décision du diffuseur national Television Espanola (TVE) de ne pas diffuser le match de la Lituanie sur sa chaîne phare La 1. Le jeu a été déplacé sur la chaîne sœur Teledeporte.

« J’espère qu’ils [TVE] Traitez l’équipe nationale, une équipe pour tous les Espagnols, avec plus d’amour et de respect », a déclaré Rubiales. « Surtout dans les moments fragiles comme maintenant. Nous avons un cas positif, il pourrait bien y avoir plus de cas positifs, c’est probable qu’il y en aura. Mais ces joueurs ici méritent le respect, tout comme le badge sur leur maillot. »

À la suite du test positif de Busquets, l’Espagne a appelé six joueurs seniors – Kepa Arrizabalaga, Raul Albiol, Carlos Soler, Brais Mendez, Pablo Fornals et Rodrigo Moreno – pour former une bulle d’entraînement parallèle afin qu’ils puissent être appelés pour le Tournoi Euro si besoin.

La RFEF a également déclaré qu’un nombre encore non précisé de joueurs de moins de 21 ans qui ont joué contre la Lituanie serait invité à rester à Madrid pour rejoindre la bulle parallèle.

L’Espagne affronte la Suède, qui a enregistré mardi deux cas positifs de COVID-19, lors de son match d’ouverture du groupe E de l’Euro 2020 lundi prochain.

Reuters a contribué à ce rapport.