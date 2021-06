Euro 2020 — L’Espagnol Alvaro Morata sur une victoire épique et des menaces de mort : ma famille me soutient

Alvaro Morata a dédié le but en prolongation qui a aidé l’Espagne à se qualifier pour les quarts de finale de l’Euro 2020 lors d’une victoire épique 5-3 contre la Croatie à sa famille après les insultes et les menaces qu’ils ont reçues ces derniers jours.

Morata a marqué à la 100e minute de l’affrontement en huitièmes de finale – après que la Croatie ait effectué un retour tardif alors qu’il s’inclinait 3-1 avec cinq minutes pour égaliser à 3-3 – avant que Mikel Oyarzabal n’obtienne une victoire qui a vu l’Espagne gagner un match à élimination directe du tournoi pour la première fois depuis 2012.

Morata a révélé la semaine dernière que sa famille avait reçu des messages de menaces de fans après avoir raté des occasions lors des matches de groupe de l’Espagne à Séville, ce qui a amené l’entraîneur Luis Enrique à appeler à l’action de la police sur la question.

« Au cours des dernières semaines, nous avons vu des choses qui n’ont pas été agréables pour moi, mais la majorité de l’Espagne s’est engagée », a déclaré Morata lundi. « Le but est pour ma femme, mes enfants, ma famille et tous ceux qui me soutiennent. Il faut souvent traverser des moments difficiles, souffrir, profiter des bons moments. »

Luis Enrique – qui est resté fidèle à Morata tout au long, le choisissant dans les quatre matches de l’Euro 2020 jusqu’à présent – ​​a félicité le joueur de 28 ans lors de sa conférence de presse d’après-match.

« Je ne pense pas qu’il y ait un seul entraîneur au monde qui n’admire, n’apprécie et ne félicite pas un joueur comme Alvaro Morata », a-t-il déclaré. « Il est capable de vous donner de la continuité, il défend comme s’il était un défenseur central, il domine dans les airs, il marque des buts, il est fort. Nous devons beaucoup apprécier le fait d’avoir Alvaro dans l’équipe nationale. »

L’entraîneur avait également subi des pressions après le match nul 0-0 de l’Espagne contre la Suède et le nul 1-1 qui s’ensuivit contre la Pologne, avant que l’équipe ne réponde à ses critiques avec une victoire 5-0 sur la Slovaquie et la victoire spectaculaire de lundi.

« Si ça se termine comme ça, je suis prêt à endurer un quart de finale dans le même style », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si ma famille et mes amis pourraient s’en sortir, mais la fin est si belle… Ce qui est étrange, c’est que nous avons eu une deuxième opportunité dans le match. La seule erreur que nous avons commise est la façon dont nous avons joué à 3-1. Nous n’aurions pas dû essayer de défendre et d’aller longtemps. À 5-3, nous avons joué comme l’Espagne devrait jouer, ou du moins mon Espagne, qui défend avec le ballon. »

Luis Enrique a également soutenu le gardien Unai Simon après qu’il n’ait pas réussi à récupérer une passe en retrait du milieu de terrain Pedri pour offrir à la Croatie le premier but.

« Le football est un jeu d’erreurs », a-t-il déclaré. « Je n’ai jamais vu un joueur dans ma carrière qui n’a pas fait d’erreurs… Unai Simon a donné une leçon non seulement pour les professionnels, mais pour tout enfant qui veut être footballeur. Vous ne devriez pas vous soucier des erreurs, vous devrait s’inquiéter d’essayer. Après avoir commis une erreur claire, il a fait des arrêts incroyables, il avait de la personnalité.

« C’était un match tellement intense. J’en ai vécu quelques-uns, mais celui-ci avait un peu de tout », a-t-il ajouté. « Je vais vous dire le titre : profitez du football. »