Euro 2020 : les supporters écossais sans billets pour le match de groupe de l’Angleterre sont invités à ne pas se rendre à Londres | Actualités footballistiques

Les fans de football écossais ont été invités à ne pas se rendre à Londres pour le match Euro 2020 de leur pays contre l’Angleterre à Wembley, à moins qu’ils n’aient un billet ou qu’ils aient organisé un endroit sûr pour regarder le match.

L’Écosse affrontera l’Angleterre lors de son deuxième match du groupe D le 18 juin, avec environ 2 600 des 21 500 billets alloués pour le match à leurs fans.

Les supporters écossais se rassemblent souvent à Trafalgar Square à Londres lorsque leur équipe joue en Angleterre, mais ne pourront pas le faire ce mois-ci car le lieu accueille une fan zone socialement éloignée pour les travailleurs clés.

Dans une déclaration conjointe publiée mercredi avec le gouvernement écossais et la fédération écossaise, le maire de Londres Sadiq Khan a déclaré : « J’aime l’atmosphère que les supporters écossais apportent toujours aux grands tournois de football.

« Cependant, j’exhorte aujourd’hui tous les fans à ne venir à Londres que si vous avez un billet pour le match ou si vous avez organisé un endroit sûr pour le regarder, conformément aux directives COVID-19.

















« Nous avons tous vécu tellement de choses au cours des 15 derniers mois et même si je sais que tout le monde veut passer un bon moment pendant l’Euro, il est essentiel que nous nous assurons que la compétition est sûre et se déroule dans un environnement dont nous pouvons tous profiter. . »

La ministre écossaise de la Culture, Jenny Gilruth, a ajouté : « Il y aura un énorme intérêt pour le match Ecosse contre Angleterre à Wembley.

« Bien que nous ayons fait de grands progrès, nous avons tous encore un rôle important à jouer pour nous assurer de garder le virus sous contrôle.

« J’exhorte donc tous les fans de football à planifier à l’avance la façon dont vous allez profiter du tournoi et à ne vous rendre à Londres le 18 juin que si vous avez un billet ou un endroit sûr pour regarder le match. »

Le directeur général de la Fédération écossaise, Ian Maxwell, a déclaré: « Nous demandons à tous les supporters de ne pas se rendre à Londres pour notre match du groupe D le 18 juin contre l’Angleterre à moins qu’ils n’aient un billet pour le match. »

Des plans sont en place pour ouvrir la fan zone de Trafalgar Square à près de 10 000 personnes à partir du 21 juin, à condition que les restrictions gouvernementales sur les rassemblements sociaux soient levées dans les délais.

Une fan zone accueillant jusqu’à 6 000 supporters par jour fonctionnera à Glasgow Green tout au long de l’Euro 2020.

Clarke: les Pays-Bas affrontent un test contre les meilleurs

Steve Clarke pense que l’Écosse peut causer des problèmes aux Pays-Bas lors de leur premier match d’échauffement avant les Championnats d’Europe.

















L’équipe de Clarke affronte l’équipe de Frank de Boer en direct Sports aériens mercredi avec l’Ecosse se préparant pour leurs rencontres du Groupe D avec la République tchèque, l’Angleterre et la Croatie plus tard en juin, dans ce qui sera les premiers matchs de tournoi majeur du pays depuis 23 ans.

Clarke a dit Sky Sports News: « Nous voulons être à notre meilleur dans le tournoi et c’est encore un peu loin donc nous allons profiter des deux matches amicaux pour essayer de nous améliorer.

« Je pense que lorsque vous regardez le groupe D et l’opposition que nous affrontons, l’Angleterre et la Croatie sont finalistes et demi-finalistes de la Coupe du monde, la République tchèque, nous le savons tous, est une très bonne équipe, nous avons joué contre eux récemment, nous nous attendons donc à du dur Jeux.

« Le match contre les Pays-Bas devrait nous être très utile pour le tournoi. »