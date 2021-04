La ville espagnole de Bilbao a déclaré qu’elle avait été retirée du championnat d’Europe de cette année après avoir été incapable de garantir aux organisateurs qu’elle pourrait accueillir suffisamment de fans dans le stade.

Les autorités de Bilbao ont confirmé que la ville raterait le tournoi du 11 juin au 11 juillet, après avoir accueilli les matchs du groupe E de l’Espagne contre la Pologne, la Suède et la Slovaquie, ainsi qu’un match de huitièmes de finale.

L’UEFA doit prendre une décision finale sur les droits d’accueil de Bilbao, Munich et Dublin, trois des 12 sites proposés pour le tournoi, vendredi, alors qu’ils cherchent à obtenir l’assurance que le trio autorisera les supporters à entrer dans leurs stades pour les matchs.

Mais les autorités de Bilbao sont furieuses et affirment avoir déjà reçu une lettre de l’UEFA les informant de la décision de déplacer les matches ailleurs.

Une déclaration disait: «Bilbao n’accueillera pas de matchs à l’Euro 2020. Cependant, nous ne permettrons pas que Bilbao ou les institutions basques soient emmenées faire un tour.

« Nous n’allons pas non plus remettre en question l’expérience et la capacité éprouvées et de longue date des autorités basques à gérer et organiser des événements internationaux.

« Nous ne laisserons pas persister des doutes sur l’approche de ce projet, dans lequel sur une période de plus de six ans, la manière basque de faire les choses a prévalu: sérieux, cohérence, professionnalisme et responsabilité. »

Les autorités de Bilbao ont déclaré qu’elles demandaient maintenant une compensation à l’UEFA, ajoutant dans le communiqué: « Nous avons défendu San Mames en tant que stade hôte et avons travaillé sans relâche pour accueillir les matchs de l’Euro 2020 sur le site, comme prévu par contrat en 2014.

«Nous nous sommes strictement conformés à chacune des conditions et obligations indiquées dans le document signé par les deux parties, sans aucune exception aux conditions et obligations susmentionnées.

« Pour cette raison, nous avons demandé à plusieurs reprises à l’UEFA ces derniers jours de nous informer par écrit des aspects du contrat que nous avons cessé de remplir, sur lesquels ils fondent leur décision de retirer Bilbao en tant que ville hôte de l’Euro 2020, et aussi où dans le contrat il permet de changer de ville hôte sans consulter, établir un dialogue et travailler aux côtés de la ville hôte actuelle.

« Nous pensons donc que nous n’avons pas reçu d’explication convaincante. Aucune explication de ce type n’existe.

« Le contrat entre nous, l’UEFA et la RFEF (Fédération espagnole), ainsi que la déclaration officielle de l’UEFA, sont déjà entre les mains des services juridiques pour être étudiés et évalués.

« Ceci afin de déterminer l’indemnisation des sommes investies à ce jour dans l’organisation de l’événement, qui s’élèvent à plus de 1,2 M €, ainsi que la quantification des éventuels dommages causés par ladite décision. »

Les protocoles sanitaires stricts dans la région basque qui ont été définis comme une condition préalable par le gouvernement local pour permettre aux supporters dans les tribunes ont été décrits par le RFEF comme irréalistes.

La RFEF a déclaré la semaine dernière qu’elle proposerait le stade La Cartuja de Séville comme lieu alternatif pour les matches de l’Euro 2020 si Bilbao était dépouillée de ses matchs – ce qui n’a pas impressionné les organisateurs à Bilbao.

« Il est clair que la décision unilatérale prise par l’UEFA et l’attitude de l’actuel RFEF ne sont pas partagées par les institutions basques organisant l’événement à San Mames », indique le communiqué.

«Nous les tenons directement responsables du fait que nous n’organisons pas cet événement sportif et de l’annulation unilatérale de nos relations contractuelles et de la compensation financière nécessaire pour cette raison.

« Ils devront expliquer les raisons et quelles sont les négociations et les conditions – sanitaires, économiques et contractuelles – établies avec une nouvelle ville hôte, ce que certaines parties avancent déjà de manière irrespectueuse, sans qu’une réunion officielle de l’UEFA n’ait même lieu. »

Actualités Sky Sports a contacté l’UEFA pour obtenir une réponse.

Les neuf sites qui ont jusqu’à présent été confirmés pour l’Euro 2020, qui a été reporté et reporté l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, se sont engagés à autoriser des capacités de stade de 25%, un nombre que les autorités de Dublin et de Munich luttent également. correspondre.

