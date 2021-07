Les ministres sont encouragés à ne pas utiliser l’expression « It’s Coming Home » lorsqu’ils soutiennent l’équipe de football d’Angleterre, les responsables avertissant que cela ne « passe pas bien à l’étranger ».

Dans une note d’information – divulguée avant la finale Angleterre contre Italie du championnat Euro 2020 – le ministère du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports (DCMS), a cependant reconnu qu’il « nageait à contre-courant ».

Il a également souligné la candidature du gouvernement pour accueillir conjointement la Coupe du monde 2030 avec l’Irlande, ajoutant que « stratégiquement, nous devons faire tout notre possible pour nous rendre accueillants envers les autorités du football ».

L’avertissement de ne pas utiliser la phrase » It’s Coming Home » – extrait de l’hymne Euro 96 de Lightning Seeds » Three Lions » – est apparu dans un e-mail diffusé par DCMS et divulgué à Politique Accueil.

« Comme souligné précédemment, veuillez encourager vos ministres à ne pas utiliser » It’s Coming Home « avec les médias d’information et les médias sociaux », indique-t-il.

« Je sais que nous nageons à contre-courant, mais nous savons que cela ne se passe pas bien à l’étranger – et stratégiquement, nous devons faire tout notre possible pour nous rendre accueillants envers les autorités du football lorsque le Royaume-Uni et l’Irlande envisagent une offre pour le Coupe du monde 2030.

Cependant, le contenu de l’e-mail ne semble pas avoir atteint les boîtes de réception de Boris Johnson et d’autres hauts ministres, qui ont généreusement utilisé une version de la phrase ces dernières semaines pour célébrer les progrès de l’Angleterre jusqu’à la finale de l’Euro 2020.

Après que l’Angleterre ait battu le Danemark en demi-finale au stade de Wembley mercredi soir, le Premier ministre a posté sur les réseaux sociaux : « Maintenant, place à la finale. Ramenons-le à la maison ».

En tweetant ses félicitations à l’équipe anglaise de Gareth Southgate, la ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a posté « #it’scominghome » avant la demi-finale, rapidement suivi de : « Le football rentre à la maison ».

Cela survient alors que les appels se multiplient pour que le public bénéficie d’un jour férié unique si l’Angleterre sort victorieuse de la finale dimanche soir, avec plus de 300 000 personnes signant une pétition.

Le numéro 10 n’a pas exclu un jour férié supplémentaire, mais plus tôt cette semaine, Downing Street a déclaré qu’il organiserait des célébrations, comme un défilé de la victoire pour l’équipe d’Angleterre « en temps voulu ».

« Je ne veux pas anticiper le résultat du match de dimanche », a déclaré le porte-parole du Premier ministre. « Il est clair que nous voulons que l’Angleterre aille jusqu’au bout et remporte la finale, puis nous définirons nos plans en temps voulu. »

L’indépendant a contacté DCMS pour commentaires.