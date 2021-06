Euro 2020: les joueurs anglais resteront dans les mémoires avec la victoire de l’Allemagne, déclare Gareth Southgate | Actualités footballistiques

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a exhorté ses joueurs à saisir l’occasion et à livrer une performance qui restera longtemps dans les mémoires lorsqu’ils rencontreront l’Allemagne lors des 16 derniers de l’Euro 2020.

Southgate a appelé son équipe à écrire leurs propres histoires dans la préparation du match de mardi – le même message qu’il a donné à la veille de la victoire de l’Angleterre aux tirs au but contre la Colombie en huitièmes de finale, en route pour la demi-finale de la Coupe du monde 2018. finales.

Wembley accueillera environ 40 000 fans dans ce qui est le plus grand match de l’Angleterre à domicile depuis sa défaite contre l’Allemagne à l’Euro 96.

Image:

L’Angleterre de Gareth Southgate est la seule équipe à avoir encore concédé un but à l’Euro 2020



« Chaque fois que vous enfilez un maillot de l’Angleterre, vous avez la possibilité de marquer un but qui sera montré pour toujours et de créer un peu d’habileté ou d’être impliqué dans un match qui reste dans la mémoire, et c’est la beauté de jouer pour votre pays », a déclaré Southgate.

« Si vous pensez à tous les grands joueurs de l’histoire, bien sûr, dans le football interclubs européen, il y a des souvenirs importants, mais quand vous imaginez ces grands joueurs, c’est normalement dans un maillot international que leurs plus grands souvenirs se forment.

« C’est le cas à chaque fois que vous enfilez un maillot anglais, c’est donc une opportunité que peu de gars ont. Ces gars l’ont mérité et je suis sûr qu’ils vont l’apprécier. »

L’Angleterre cherchera à remporter seulement son deuxième match à élimination directe lors d’un championnat d’Europe.

« C’est vraiment un record incroyable », a déclaré Southgate.

« Quelque chose dont nous avons parlé au cours des quatre dernières années, c’est que cette équipe ne porte pas les bagages des époques précédentes, beaucoup d’entre eux ne sont même pas nés lorsque beaucoup de ces choses se sont produites et c’est sans importance pour eux.

« C’est une réelle opportunité de passer en quart de finale, bien que contre une équipe avec du pedigree et de l’expérience, mais c’est un match que nous attendons avec impatience.

















4:23



Jess Creighton de Sky Sports News a les dernières nouvelles du camp anglais alors que l’équipe de Gareth Southgate se prépare pour son match des huitièmes de finale contre l’Allemagne à Wembley



« En tant qu’équipe, nous avons semblé très forts défensivement, ce qui dans les tournois est un facteur important. Il n’y a rien à cacher.

« Bien sûr, nous voulons être un peu plus fluides et nous n’avons pas encore pu y parvenir, mais je pense que la plupart des équipes du tournoi ressentent probablement la même chose à ce sujet. »

Southgate a déclaré qu’il ferait un appel tardif pour savoir s’il fallait ou non choisir Mason Mount et Ben Chilwell alors qu’ils se préparent à rejoindre le groupe.

















0:28



Southgate dit que Mason Mount et Ben Chilwell sont disponibles pour la sélection et rejoindront l’équipe mardi



Le duo achèvera les dernières heures de sa période d’auto-isolement lundi soir, après avoir été en contact avec son coéquipier de Chelsea Billy Gilmour, qui a été testé positif pour le coronavirus la semaine dernière, et n’a pas pu participer à des séances d’entraînement complètes avec le reste de l’équipe d’Angleterre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était réaliste que la paire soit disponible contre l’Allemagne, Southgate a répondu : « C’est clairement très compliqué car il y a la périodisation physique que vous voudriez pour un match comme celui-ci et il y a l’entraînement tactique.

« Lors des réunions que nous avons eues, ils ont dû être dans une pièce séparée et se connecter sur Zoom, donc toute l’expérience pour eux, y compris les déplacements ce soir, est très difficile, mais ce sont de jeunes joueurs qui peuvent très bien s’entendre .

« C’est une décision que je dois prendre lorsque nous examinons comment ils ont pu s’entraîner et tout le reste. Il y a beaucoup de choses dans cet appel. »

L’Angleterre n’a pas encore concédé de but à l’Euro 2020, tandis que l’Allemagne a eu besoin d’un égaliseur tardif contre la Hongrie lors de son dernier match de phase de groupes pour atteindre les huitièmes de finale.

Malgré cela, Southgate est préparé pour un match difficile contre « un gros adversaire avec un excellent pedigree et une grande expérience ».

« Bien que je continue à lire beaucoup de commentaires négatifs à leur sujet, je vois une équipe bien préparée, qui sait tactiquement ce qu’elle fait, qui travaille ensemble, donc nous savons que c’est un match vraiment, vraiment difficile pour nous », a-t-il déclaré.

« Ils ont été dans un groupe de qualification incroyablement difficile et la qualité des matchs et le niveau de l’adversaire ont été très élevés, ce qui les aura immédiatement préparés pour de grands matches.

« Ils ont également une grande expérience des grands matches : quatre vainqueurs de la Coupe du monde, de nombreux vainqueurs de la Ligue des champions, c’est donc une équipe très accomplie. »

Kane : Je m’en fiche si je ne marque pas, tant que l’Angleterre gagne

Image:

Harry Kane a remporté le Soulier d’or à la Coupe du monde 2018, mais n’a pas encore marqué à l’Euro 2020



Le dernier match à élimination directe de l’Angleterre lors d’un Championnat d’Europe les a vus battus par l’Islande en huitièmes de finale et le capitaine Harry Kane a déclaré que des leçons avaient été apprises.

« Il ne reste que quelques-uns d’entre nous qui ont participé à ce tournoi, et à ce match en particulier », a-t-il déclaré.

« Parfois, des jeux comme celui-ci vous donnent plus de motivation pour réussir à l’avenir.

« Vous apprenez d’expériences comme celle-là, je l’ai fait à coup sûr, et les joueurs l’ont certainement fait. »

Kane a remporté le Soulier d’or à la Coupe du monde il y a trois ans, mais n’a pas encore marqué dans ce tournoi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il prenait note de toute discussion autour de sa forme, le joueur de Tottenham a répondu: « En tant qu’attaquant, vous traversez de bons sorts et des sorts qui ne vont pas dans votre sens.

« Mais nous gagnons des matchs et c’est la chose la plus importante. Cependant, nous le faisons, l’objectif est de passer et c’est ce que nous avons fait dans le groupe et ce sera à nouveau l’objectif. »