Euro 2020 – Le Portugais Cristiano Ronaldo bat le record de buts lors de sa cinquième finale historique

La star portugaise Cristiano Ronaldo a marqué deux buts pour entrer dans l’histoire de l’Euro 2020 mardi, faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire du championnat avec 11 buts lors d’un cinquième record masculin en tournoi.

Le capitaine du Portugal a dépassé le grand français Michel Platini avec son premier but lors d’une victoire 3-0 sur la Hongrie lorsqu’il a converti un penalty à la 87e minute. Il a envoyé le ballon dans le coin du filet et s’est lancé dans l’une de ses célébrations emblématiques, qui a attiré de nombreux sifflets parmi les 67 000 spectateurs, pour la plupart hongrois, du stade Puskas de Budapest.

Ronaldo a ensuite marqué son deuxième but sur un tap-in à l’approche du temps plein, qui a dépassé les records des Allemandes Birgit Prinz et Inka Grings, qui ont toutes deux marqué 10 au Championnat d’Europe féminin. Le tournoi féminin est programmé tous les deux ans, contre quatre ans pour l’équivalent masculin.

L’attaquant de la Juventus a porté son total à 106 buts en 176 apparitions avec le Portugal, trois de moins que le record masculin de l’Iranien Ali Daei de 109 buts internationaux. Le record est détenu par Christine Sinclair du Canada, avec 186 buts.

Ronaldo est le seul homme à avoir marqué dans cinq tournois du Championnat d’Europe, étendant ainsi son propre record.

« Le plus beau record serait de remporter l’Euro deux fois de suite », a déclaré Ronaldo avant le match, le Portugal cherchant à conserver le trophée remporté en 2016.

Mardi a été l’occasion d’une double célébration pour le talisman du Portugal, qui a également établi un record masculin pour cinq matches d’Euro. Il est apparu pour la première fois à un championnat d’Europe en 2004 lorsqu’il a aidé le Portugal à atteindre la finale à domicile. Il a joué dans tous les tournois depuis et a marqué dans chacun.

L’Espagnol Iker Casillas faisait partie de cinq La Roja équipes de 2000 à 2016, mais n’a pas joué dans deux des tournois, faisant de Ronaldo le premier homme à être sélectionné et à disputer cinq championnats d’Europe.

L’Italienne Carolina Morace, qui dirige l’équipe féminine de la Lazio, détient le record d’apparition aux Championnats d’Europe avec six.

« C’est mon cinquième championnat d’Europe, mais pour moi, c’est comme si c’était mon premier », a déclaré Ronaldo avant le match de mardi.

Cristiano Ronaldo a un record de 11 buts en carrière en cinq matches de tournoi Euro. Getty

Il y a eu 17 hommes à participer à quatre championnats d’Europe, dont l’Allemand Lothar Matthaus et le Danois Peter Schmeichel.

L’attaquant de la Juventus a également étendu son propre record de la plupart des apparitions à l’Euro, passant à 22.

Ronaldo, qui a mené le Portugal au succès à l’Euro 2016, a battu un autre record en dépassant le duo espagnol Andres Iniesta et Cesc Fabregas pour la plupart des matchs remportés dans le tournoi avec 11.

Après son apparition face à la Hongrie, Ronaldo est à trois matches de battre le record de 58 apparitions en compétition européenne (phase qualificative et finale), détenu par le gardien italien Gianluigi Buffon.

« Les joueurs qui ont de la longévité dans le football sont ceux qui peuvent s’adapter », a déclaré Ronaldo à propos du secret de sa longue et fructueuse carrière. « Les chiffres parlent d’eux-mêmes : je me suis adapté de 18 à 36. Je travaille toujours pour réaliser des choses au niveau personnel et collectif. »

Ronaldo a terminé sa troisième saison à la Juve, marquant 36 buts en 44 apparitions malgré plusieurs matchs manqués en raison de COVID-19. L’ancienne star du Real Madrid n’a pas pu aider la Juve à dépasser les huitièmes de finale de la Ligue des champions et les géants turinois n’ont pas non plus remporté le titre de Serie A, terminant quatrième – 13 points derrière Scudetto vainqueur de l’Inter Milan.

Ronaldo a encore un an de contrat avec la Juventus, mais ne s’est pas engagé et devrait décider de son avenir une fois le tournoi terminé. Le Portugal affronte également la France et l’Allemagne dans le groupe F.

Les informations de Kathleen McNamee d’ESPN ont été utilisées dans ce rapport.