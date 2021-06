Euro 2020: le patron de l’Ecosse Steve Clarke dit qu’il n’y a pas de pression de son côté avant le match contre la République tchèque | Actualités footballistiques

L’entraîneur de l’Écosse, Steve Clarke, a déclaré que la pression ne serait plus de son côté lorsqu’ils commenceront lundi leur campagne pour l’Euro 2020 contre la République tchèque à Hampden Park.

L’Ecosse s’est qualifiée pour un tournoi majeur pour la première fois depuis la Coupe du monde 1998 et, loin d’être un fardeau sur les épaules de ses joueurs, Clarke a déclaré que cela pourrait leur donner la liberté de jouer à leur meilleur.

« Je pense que lorsque vous vous qualifiez pour la première fois en 23 ans, vous ressentez probablement un peu moins de pression », a déclaré Clarke.

« Nous avons bien fait d’être dans le tournoi. Nous l’attendons avec impatience.

« Nous allons faire de notre mieux et tout donner à chaque match. Et nous allons essayer de passer à la prochaine étape vers les huitièmes de finale, ce qui serait une première pour l’équipe nationale masculine.

« Le pays, l’armée tartan, ils peuvent être surexcités pour nous.

















Le patron de l'Écosse, Steve Clarke, n'a pas regardé le match de son rival du groupe, l'Angleterre, dimanche, alors qu'il prépare son équipe pour son premier match de tournoi majeur en 23 ans contre la République tchèque.



« Nous devons être enthousiastes à l’idée de participer au tournoi, mais nous devons garder le contrôle émotionnel afin que lorsque nous arrivons au match, nous jouions à notre plein potentiel. »

Clarke pense que ses joueurs ont ce qu’il faut pour affronter des équipes nationales avec une expérience plus récente de jouer dans de grands tournois.

« L’un de mes assistants, (ancien international de la République d’Irlande) Steven Reid, est allé à la Coupe du monde avec son pays, il a donc une certaine expérience, il pourra la partager avec les joueurs », a déclaré Clarke.

« Nous avons aussi beaucoup de joueurs de gros calibre.

« Andy Robertson a disputé des Championnats du monde, il a remporté la Ligue des champions. Billy Gilmour était impliqué avec Chelsea il y a quelques semaines en Ligue des champions (finale).

Scott McTominay de Manchester United sera probablement un homme clé pour l’Écosse



« Scott McTominay a disputé une finale européenne. J’ai moi-même entraîné une équipe en finale de Ligue des champions.

« Nous comprenons les gros matchs, les grands moments. Les gros matchs sont pour les gros joueurs et nous pensons avoir suffisamment de gros joueurs pour gérer l’occasion. »

Le dernier message de Clarke aux joueurs lundi après-midi sera également conçu pour les aider à se détendre et à donner le meilleur d’eux-mêmes.

« Allez et amusez-vous, profitez du jeu », a-t-il dit. « Normalement, lorsque les joueurs sont détendus, ils jouent bien.

« Alors nous essayons de les garder calmes, de les garder détendus, et je leur dis d’aller profiter du moment. »

Clarke dit également qu’il a choisi sa formation de départ avant leur match d’ouverture.

Il a déclaré: « Comme vous vous en doutez, c’est un processus de sélection difficile – 26 joueurs font tous de leur mieux à l’entraînement, un très haut niveau d’entraînement.

« Beaucoup d’entre eux ont très bien fait pour moi auparavant dans des matchs internationaux. Des décisions difficiles, mais je suis payé pour les prendre. »

L’Ecosse se prépare à affronter la République tchèque lors de son premier match du Groupe D



Robertson : les joueurs danois, héros de l’Euro 2020

Le capitaine écossais Andy Robertson a envoyé ses meilleurs vœux à Christian Eriksen au nom de son équipe après l’effondrement du meneur de jeu danois lors de leur match d’ouverture du tournoi contre la Finlande samedi.

Eriksen a reçu une RCR d’urgence sur le terrain et est actuellement soigné dans un hôpital au Danemark

Robertson a rendu hommage aux joueurs danois qui ont protégé leur coéquipier de la foule et des caméras.

Il a déclaré: « Je voudrais envoyer mes meilleurs vœux à Christian Eriksen, à sa famille, à tous les joueurs danois, aux Danois en tant que pays.

Robertson a félicité les joueurs danois pour leur réaction lorsque Christian Eriksen s’est effondré



« Ce dont nous avons été témoins était effrayant pour la communauté du football. Heureusement, les nouvelles d’aujourd’hui sont un peu plus positives.

« La façon dont les joueurs danois ont géré ce qui a dû être une chose déchirante pour eux tous, ils ont résisté.

« Ce sera la photo dont je me souviens et tout le monde devrait s’en souvenir car, lorsqu’un de leurs amis était dans un mauvais endroit, ils se sont levés et l’ont protégé.

« Quoi qu’il se passe d’autre dans ce tournoi, pour moi, ce seront les héros.

« Leur capitaine (Simon Kjaer), ça m’a presque mis les larmes aux yeux la façon dont il s’est levé. »