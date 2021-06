Euro 2020 : Le guide politique des championnats d’Europe de football

Qu’y a-t-il dans une chemise ? Pour la Russie et l’Ukraine, ce sont des décennies d’histoire, de mémoire et de conflits politiques. Plus tôt cette semaine, les responsables du football russe ont déposé une plainte auprès des autorités de l’UEFA après que l’Ukraine a dévoilé son maillot du tournoi, qui représente une carte du pays et le slogans « Gloire à l’Ukraine ! » et « Gloire aux héros! » Les Russes ont été contrariés par le chant nationaliste, ainsi que par la présence d’une carte de la Crimée – le territoire péninsulaire que la Russie a unilatéralement annexé en 2014 – et ont déclaré que l’utilisation de tels « motifs politiques » était en violation des règlements de l’UEFA.