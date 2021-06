Euro 2020 : le défenseur anglais Tyrone Mings pense que l’équipe de Gareth Southgate doit maîtriser les « arts sombres » lors du tournoi | Actualités footballistiques

Tyrone Mings pense que l’Angleterre doit être sage aux Championnats d’Europe pour contrer les nations rivales qui sont « des maîtres de la magie noire ».

Le défenseur d’Aston Villa est en lice pour débuter le match d’ouverture de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre la Croatie à Wembley dimanche.

Mings, 28 ans, a décroché sa 10e sélection lors de la victoire 1-0 à l’échauffement dimanche contre la Roumanie et, en raison de problèmes de forme physique concernant Harry Maguire, il pourrait conserver sa place ce week-end.

















2:54



Harry Maguire a repris l’entraînement avec le reste de l’équipe d’Angleterre pour la première fois alors qu’il continue de se remettre d’une blessure



Après avoir été filmé en train de frapper l’attaquant autrichien Sasa Kalajdzic avec son avant-bras lors du match amical de la semaine dernière, Mings a suggéré que l’Angleterre devait parfois brouiller les pistes lorsqu’il s’agissait de suivre les règles.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait quelque chose à dire sur le fait d’être dans la rue, Mings a répondu : « Le football est très doux ces jours-ci, vous ne pouvez pas vous en tirer avec grand-chose.

« Comme vous le dites, s’il y avait eu VAR, j’aurais absolument donné un penalty.

« En tant que défenseur, je l’ai fait plusieurs fois dans ma carrière. Quand un centre est sur le point d’entrer, bloquez l’attaquant. Ce n’est pas contre les règles. Mais celui-là [on Kalajdzic] il y avait sans doute trop agressif.

« Mais être streetwise est une énorme partie du jeu. Vous regardez les autres nations et elles sont des maîtres dans les arts sombres – rester sur le sol plus longtemps que nécessaire, retardant les redémarrages.

« Être streetwise est aussi parfois ce qui vous fait déborder parce que cela enroule l’opposition et brise leur flux et leur rythme. »

















1:20



Gareth Southgate unit les supporters anglais de la même manière que Terry Venables l’a fait à l’Euro 1996, déclare David Seaman



Mings a défendu ses actions lors de l’incident de Kalajdzic et a déclaré qu’il n’aurait pas été pris en défaut par le VAR, s’il avait été en service lors du match amical au Riverside Stadium.

« Pas de chance, non, parce que je savais qu’il n’y avait pas de VAR », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il avait de la chance que l’affrontement soit passé inaperçu des officiels.

Lorsqu’il lui a été dit qu’il aurait été expulsé si cela s’était produit lors d’un match à l’Euro, Mings a ajouté: « Oui, mais ce n’était pas le cas, n’est-ce pas, alors nous pouvons revoir de nombreuses occasions différentes dans ma carrière et vous pourriez dire que s’il y avait eu du VAR dans ce match, j’aurais été expulsé. »

Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, espère certainement que Mings ne se fera pas prendre s’il choisit de jouer le défenseur central contre la Croatie.

Qu’il soit dans l’équipe ou non, Mings insiste sur le fait qu’il ne sera toujours pas l’histoire. Il a dit: « [The spotlight is] pas sur moi. C’est sur Harry et s’il jouera ou non.

« S’il n’est pas en forme et que quelqu’un d’autre joue, nous prendrons cela au fur et à mesure et nous préparerons en conséquence.

« Mais je ne pense pas qu’il y ait plus d’attention sur moi parce que je ne sais pas si je jouerais même s’il n’était pas en forme. Je suis juste dans l’ombre en essayant d’aider à me préparer autant que possible. »