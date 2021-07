L’entraîneur danois Kasper Hjulmand n’a pas pu cacher sa frustration face à la décision de sanction qui a éliminé son équipe de l’Euro 2020 lors d’une défaite 2-1 en demi-finale contre l’Angleterre.

Un but contre son camp de Simon Kjaer a annulé le premier match de Mikkel Damsgaard pour le Danemark et après que le match se soit terminé 1-1 en temps réglementaire, l’Angleterre a écopé d’un penalty en prolongation. Le tir au but de Harry Kane a été sauvé par Kasper Schmeichel, mais l’attaquant anglais a marqué au rebond.

« Nous sommes très, très déçus, et c’est difficile pour moi d’en parler. Peut-être qu’il sera plus facile pour moi de dire ce que je ressens dans quelques jours », a déclaré Hjulmand après la défaite de mercredi à Wembley.

Raheem Sterling a tiré le penalty lorsque l’attaquant de Manchester City s’est faufilé dans la zone en bas à droite, a coupé à l’intérieur et est tombé sous le défi de Mathias Jensen. Le contact avait l’air minime, et un examen vidéo était nécessaire. Après une brève attente qui a dû sembler plus longue pour les fans anglais, la décision a été prise.

« Nous sommes simplement très déçus d’avoir été si près de la finale », a déclaré Hjulmand. « Nous sommes déçus que cela ait été décidé de cette façon. … C’était une pénalité qui n’aurait pas dû être une pénalité, et cela m’agace en ce moment. Nous sommes déçus, nous sommes très déçus.

« C’est une chose de perdre un match, cela arrive, mais perdre de cette façon n’est qu’une déception, car ces gars-là se sont beaucoup battus. C’est amer, je pense que nous devons digérer cela avant de pouvoir décrire ces sentiments, mais c’est amer moyen de quitter un tournoi. »

Raheem Sterling a fait une faute qui a mené au but vainqueur de l’Angleterre. Laurence Griffiths/Getty Images

L’accumulation de la décision de pénalité a également vu une balle supplémentaire se frayer un chemin sur le terrain près de la ligne de touche. Le jeu s’est poursuivi malgré la balle supplémentaire, Sterling tirant la faute quelques secondes plus tard.

Interrogé sur la faute, Sterling a déclaré qu’il pensait que l’arbitre avait pris la bonne décision.

« Je suis entré dans la surface, il a sorti sa jambe droite et il m’a touché la jambe donc c’était une pénalité », a ajouté Sterling.

Concernant le ballon supplémentaire et la décision de penalty, le sélectionneur anglais Gareth Southgate a déclaré : « J’ai vu le [extra] balle sur le terrain, donc je ne savais pas comment cela serait traité. Mais, j’ai vu un match en Angleterre où cela s’est produit et le but n’a pas été refusé. Je n’ai pas vraiment vu la situation des pénalités, mais beaucoup de gens m’ont posé la même question [if it was harsh on Denmark]. »

En voyant sa première tentative bloquée sur place, Kane a réagi rapidement pour le mettre dans le filet à 6 mètres.

« J’ai eu de la chance de le faire rebondir », a déclaré Kane. « C’est le football – parfois, cela vous tombe dessus. »

Malgré le but contre son camp et la défaite, le capitaine danois Kjaer a quitté le terrain la tête haute après une campagne extraordinaire du Danemark. Cela a été une montagne russe émotionnelle pour les Danois, qui a commencé lorsque le milieu de terrain Christian Eriksen a subi une crise cardiaque lors de leur match de phase de groupes contre la Finlande.

« Ce fut un grand voyage, et je suis désolé que ce soit fini maintenant. Je pense que lorsque nous prendrons de la distance, il y aura des choses qui se présenteront. Cela a été difficile à assimiler, mais un grand voyage. Je suis désolé que nous n’est pas allé jusqu’en finale », a-t-il déclaré au diffuseur DR.

Hjulmand a encore une fois remercié le peuple danois pour son soutien.

« Je suis reconnaissant envers le Danemark, toute la nation. Nous avions besoin de soutien, d’empathie lorsque cela s’est produit avec Christian. Nous avons reçu beaucoup d’amour, beaucoup de soutien et c’était incroyable à ressentir », a-t-il déclaré.

« Notre avenir est plein d’espoir et de conviction, ces gars sont exceptionnels et toute la nation peut être fière. Continuez à leur donner l’amour et le respect qu’ils méritent. … Nous pouvons être incroyablement fiers », a déclaré Hjulmand.

