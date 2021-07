Euro 2020 – Le Danemark a l’habitude de défier les pronostics. Il suffit de demander à l’équipe qui a remporté l’Euro 1992

Le Danemark est à son meilleur quand le monde est derrière lui. Lors de l’Euro 1992, ils ont été « tirés » de la plage (ou du moins se préparant pour leurs vacances) pour remplacer à la dernière minute la Yougoslavie, et ils ont défié toutes les chances de tout gagner. Près de 30 ans plus tard, à l’Euro 2020, ils se sont remis des circonstances traumatisantes autour de l’arrêt cardiaque du talisman Christian Eriksen pour atteindre les quatre derniers, et leur histoire n’est pas encore terminée.

En 1992, l’appel tardif du Danemark a consolidé sa place parmi les outsiders préférés de l’Europe. Cette année, leur affrontement en demi-finale contre l’Angleterre mercredi — diffusion EN DIRECT, 15 h HE, ESPN/ESPN+ (US) – se jouera devant une foule partisane au stade de Wembley, et après l’effondrement d’Eriksen sur le terrain lors de son match d’ouverture contre la Finlande il y a près de trois semaines, il n’y a apparemment qu’un seul choix pour les neutres.

L’Angleterre est clairement favorite des bookmakers, mais inutile de rappeler au Danemark, un pays de moins de 6 millions d’habitants, que tout est possible en ce qui concerne les Championnats d’Europe. Ils savent déjà.

« Nous sommes arrivés tard [in 1992], et peut-être qu’il y avait de la sympathie pour nous », a déclaré à ESPN Johnny Molby, qui faisait partie de l’équipe du Danemark il y a 29 ans. « C’est la même chose en ce moment que tout le monde se sent un peu désolé pour le Danemark. »

En 1992, la Yougoslavie était déjà arrivée dans le pays hôte de l’euro, la Suède, lorsque, au milieu de la guerre civile dans son pays et des sanctions des Nations Unies, elle a été expulsée. Le Danemark n’avait pas réussi à se qualifier pour le tournoi à huit équipes après avoir terminé deuxième derrière la Yougoslavie dans leur groupe de qualification, mais ils ont été invités à la hâte à rattraper leur retard et leurs plans pour regarder les matchs à la télévision ont été rapidement annulés.

« Quelques jours auparavant, certains disaient que cela pourrait être possible », a déclaré à ESPN Kim Vilfort, un attaquant de l’équipe du Danemark de 1992. « Il n’y a pas eu beaucoup de discussions pour savoir si c’était bien ou mal d’y aller. Les discussions ont été très rapides et puis, ‘OK, on ​​y va.' »

Thomas Delaney et le Danemark ont ​​émerveillé et inspiré avec leurs performances à l’Euro 2020. C’est quelque chose pour lequel la petite nation est connue. NAOMI BAKER/POOL/AFP via Getty Images

La FA danoise n’a été officiellement notifiée que le 30 mai 1992, la veille de la soumission des équipes finales à l’UEFA. Le manager Richard Moller Nielsen a eu quelques jours supplémentaires pour nommer ses joueurs, et le 11 juin, ils se sont alignés contre l’Angleterre, demi-finaliste de la Coupe du monde deux ans plus tôt, à Malmö.

« Nous riions », se souvient Molby du moment où lui et ses coéquipiers ont appris qu’ils auraient une semaine pour se préparer. « Nous étions en bonne forme physique, mais il n’y avait aucune attente envers nous et tout le monde était détendu. »

Un match nul 0-0 contre l’Angleterre a été suivi d’une défaite 1-0 contre la Suède, mais une victoire 2-1 sur la France – obtenue grâce à un but tardif de Lars Elstrup – lors de leur dernier match de groupe a suffi à se qualifier pour les demi-finales de 1992.

À l’Euro 2020, la victoire décisive est survenue contre la Russie après des défaites contre la Finlande – compréhensible après avoir été témoin de l’arrêt cardiaque d’Eriksen pendant le match – et la Belgique. Le Danemark l’a depuis suivi en battant le Pays de Galles 4-0 en huitièmes de finale et la République tchèque 2-1 en quart de finale pour préparer son rendez-vous avec l’Angleterre.

jouer 3:10 Jetez un œil aux moments qui ont conduit le Danemark et l’Angleterre à s’affronter en demi-finale de l’Euro 2020.

« Obtenir un bon résultat contre la France a été le moment où nous avons commencé à croire que quelque chose de spécial pouvait arriver », a déclaré Molby à propos de la campagne en 1992.

« La France avait [Eric] Cantona et [Jean-Pierre] Papin ; ils formaient une très bonne équipe. Je pense que c’est la mentalité du peuple danois : quand vous êtes outsider et que vous commencez à obtenir de bons résultats, le Danemark est une équipe dangereuse contre laquelle jouer. La confiance de chacun grandit, et il est très difficile de jouer contre [us]. C’est arrivé en 1992, et c’est la même chose maintenant. »

Bien que le Danemark ait atteint les demi-finales cette année sans Eriksen, l’équipe de 1992 était également sans joueur clé. Ils sont entrés dans l’histoire sans l’un de leurs meilleurs joueurs après que l’attaquant Michael Laudrup a raté le tournoi en raison de différences avec Nielsen, qui avait la réputation de privilégier l’organisation défensive au flair offensif. Le frère de Laudrup, Brian, venait tout juste de revenir d’une grave blessure au genou, mais a ensuite été nommé dans l’équipe du tournoi aux côtés du gardien de Manchester United Peter Schmeichel.

Les Pays-Bas, vainqueurs quatre ans plus tôt, en 1988, ont été battus aux tirs au but en demi-finale après un match nul 2-2 – Schmeichel a sauvé le tir décisif de Marco van Basten – avant la finale contre l’Allemagne, championne du monde en titre, à Göteborg.

John Jensen, qui a ensuite signé pour Arsenal, a marqué pour le Danemark après 18 minutes. L’Allemagne poussant furieusement pour l’égalisation et forçant Schmeichel à réaliser deux arrêts exceptionnels, Vilfort a porté le score à 2-0.

Le match s’est joué quelques jours seulement après que le Danemark eut voté pour rester en dehors de l’Union européenne.

« C’était un moment spécial et un moment spécial au Danemark », a déclaré Vilfort à ESPN. « C’était quelque chose qui a uni tout le pays, et c’est difficile. Peu de choses peuvent le faire, mais le football le peut. Au Danemark, les gens disent qu’ils peuvent toujours se souvenir où ils étaient le 26 juin 1992. Tout le monde le dit, même les gens qui ne connaissent rien au football ! »

Le Danemark n’était pas censé participer à l’Euro 1992, mais un appel tardif pour remplacer la Yougoslavie a permis aux Danois de remporter tout le tournoi. Alessandro Sabattini/Getty Images

Si le 11 juillet 2021 doit rester dans les mémoires de la même manière, le groupe de Kasper Hjulmand devra battre l’Angleterre puis vaincre soit l’Espagne, soit l’Italie en finale.

« C’est possible », dit Vilfort. « Une demi-finale contre l’Angleterre à Wembley est difficile, mais ce n’est qu’un match. L’équipe danoise a tellement confiance. C’est plus difficile qu’en 1992, car il y a quatre matches à élimination directe – et nous en avons eu deux – mais tout est possible. Le Danemark n’est pas le favori, mais les gens aiment parfois voir l’outsider gagner. »

Même si le Danemark n’a pas réussi à imiter la classe de 92, il a déjà gagné à bien des égards. Eriksen est sorti de l’hôpital et se rétablit bien, selon l’équipe. Comparé à la santé de leur milieu de terrain vedette, soulever le trophée dimanche arrive loin derrière. Tout ce qui se passe à partir d’ici est un bonus, et Hjulmand pense que l’expérience a encore rapproché le groupe.

« Lorsque Christian s’est effondré, cela a tout changé », a déclaré Hjulmand après la victoire 4-0 contre le Pays de Galles. « Nous avons été placés dans une situation différente : je suis reconnaissant pour le soutien que tout le monde a montré, car c’est ce dont nous avions besoin à ce moment-là. J’admire les garçons. Ce sont des guerriers. »

Molby a fait quelques comparaisons supplémentaires entre les équipes danoises de 1992 et 2021.

« En 1992, ce fut une grosse surprise pour tout le monde », dit Molby. « Cela montre ce que l’esprit d’équipe et la confiance sont capables de faire. Nous l’avons eu, et le Danemark l’a à nouveau maintenant. Nous étions bien organisés et savions quoi faire. Nous avons joué contre des équipes avec peut-être de meilleurs joueurs, mais nous avions la meilleure équipe. «

« Les Danois sont fiers de l’équipe et ils reçoivent beaucoup de soutien », explique-t-il. « L’Angleterre à Wembley est un match difficile, mais tout peut arriver. Nous l’avons montré en 1992. Pour un petit pays, quand vous faites signe à l’Europe que nous pouvons faire quelque chose comme ça, c’est fantastique. »