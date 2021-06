Euro 2020 – Le capitaine gallois Gareth Bale quitte l’interview lorsqu’on l’interroge sur l’avenir international

Gareth Bale est sorti d’une interview au bord du terrain après avoir été interrogé sur son avenir au Pays de Galles après sa défaite 4-0 contre le Danemark samedi. Le Pays de Galles a subi sa plus grosse défaite du tournoi et a été éliminé lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020 à Amsterdam.

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– Euro 2020 sur ESPN : Dernières actualités, fonctionnalités, vidéo

– Euro 2020 : Actualités et fonctionnalités | Fixations et support | Classement

– VAR à l’Euro 2020 : chaque décision revue

Bale a refusé de commenter son club ou son avenir international pendant la compétition, et lorsqu’un journaliste de la BBC lui a demandé s’il venait de jouer son dernier match pour le Pays de Galles, il s’est éloigné de l’interview.

Le joueur de 31 ans a disputé 96 matches internationaux et a été le meilleur joueur du pays de Galles en demi-finale de l’Euro 2016.

Après le match, l’entraîneur du Pays de Galles Rob Page a défendu les actions de Bale et a déclaré lors d’une conférence de presse : « Il est déçu, pourquoi voudrait-il répondre à une question sur son avenir ? Il souffre.

Gareth Bale a eu du mal à avoir un impact alors que le Pays de Galles a subi une raclée aux mains du Danemark. Photo de KOEN VAN WEEL/POOL/AFP via Getty Images

« C’est une question insensible – il a fait la bonne chose en s’éloignant et en rassemblant ses pensées. Il s’agit du groupe et de ce que nous faisons pour aller de l’avant. »

Les joueurs gallois étaient mécontents du deuxième but du Danemark car ils estimaient que l’attaquant Kieffer Moore avait été victime d’une faute dans la préparation.

Avant de s’éloigner, Bale a été interrogé sur l’incident et a répondu: « Si vous jouez le ballon dans le dos de quelqu’un, c’est une faute.

« J’ai senti que l’arbitre était influencé par les supporters ici. C’est décevant, c’est tout ce que je peux dire. »

Le capitaine gallois a également ajouté qu’il était déçu du résultat mais satisfait de l’effort de l’équipe.

« Ce n’est pas comme ça que nous voulions que le match se déroule. De notre point de vue, nous avons très bien commencé, puis le match a changé », a déclaré Bale. « Nous avons essayé de jouer en seconde période mais nous avons fait une erreur en concédant, ce qui a tué l’élan de notre côté.

« Terminer comme nous l’avons fait est décevant, mais les garçons sont frustrés et en colère, c’est compréhensible. Je préférerais que nous sortions de cette façon. Nous avons raté une opportunité, mais je ne peux rien reprocher à l’effort et c’est le minimum requis . Je suis toujours fier d’eux. »