Euro 2020: l’Association de football du Pays de Galles exhorte les fans à tenir compte des avertissements du gouvernement concernant les voyages | Actualités du football

La Fédération de football du Pays de Galles (FAW) a exhorté les fans à tenir compte des avertissements du gouvernement britannique concernant le voyage aux matchs de l’Euro 2020 en Azerbaïdjan et en Italie en raison de problèmes de coronavirus.

Environ 1000 supporters du Pays de Galles devraient se rendre dans les deux pays le mois prochain pour les trois matches de groupe des Dragons contre la Suisse, la Turquie et l’Italie.

Mais l’Azerbaïdjan et l’Italie ont été placés sur la liste orange des gouvernements gallois et britannique.

Bien que voyager dans ces pays ne soit pas illégal, il est fortement déconseillé car les polices d’assurance voyage standard seront annulées.

« La Football Association of Wales a assuré la liaison avec le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) du gouvernement britannique concernant les matches de l’UEFA Euro 2020 de Cymru à Bakou, en Azerbaïdjan les 12 et 16 juin et le match à Rome, en Italie, le 20 juin 2021. », a déclaré un communiqué de la FAW.

« En raison de la pandémie actuelle de Covid-19, le FCDO a émis des conseils avertissant les fans de Cymru de ne pas se rendre à Bakou ou à Rome car l’Azerbaïdjan et l’Italie sont sur la liste orange du gouvernement britannique. »

La FAW a déclaré que le FCDO leur avait dit que les fans ne devraient pas se rendre dans les pays de la liste orange pour empêcher de nouvelles variantes de Covid d’entrer au Royaume-Uni.

















1:16



L’entraîneur par intérim du Pays de Galles, Robert Page, a déclaré que Ryan Giggs ne ferait partie d’aucun coaching ou briefing à l’Euro 2020, mais a offert des conseils.



Sur la base de l’évaluation actuelle des risques liés au Covid-19, le FCDO déconseille tous les déplacements, sauf ceux essentiels.

« Bien que le FCDO n’applique aucun conseil contre tous les voyages, sauf ceux essentiels ou tous, cela peut toujours avoir un impact significatif pour les ressortissants britanniques », a rapporté la FAW sur les informations reçues.

« La plupart des polices d’assurance voyage standard seront invalides pour tous les voyages, et la plupart des voyagistes britanniques n’enverront pas de clients dans des endroits où nous déconseillons de voyager. »

La FAW a ajouté: « Bien qu’il ne soit plus illégal de voyager, la FAW conseille aux fans de faire un choix éclairé de se rendre à Bakou et à Rome pour l’UEFA Euro 2020 compte tenu des informations actuelles détaillées ci-dessus, car assister aux matches ne sera pas considéré comme essentiel. Voyage.

« Pour les fans qui restent déterminés à voyager malgré les avertissements, la FAW conseille vivement aux fans de vérifier que leur assurance voyage est toujours valide et adaptée à leurs besoins. »

Le Pays de Galles entame sa campagne Euro 2020 contre la Suisse à Bakou le 12 juin et reste dans la capitale azerbaïdjanaise pour affronter la Turquie quatre jours plus tard.

L’équipe de Rob Page termine ensuite ses matches du groupe A contre l’Italie à Rome le 20 juin.