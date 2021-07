Euro 2020 : l’Angleterre prête à « ramener le trophée à la maison » avant la finale contre l’Italie, déclare Gareth Southgate | Actualités footballistiques

Le message de la reine à l’Angleterre

« Il y a cinquante-cinq ans, j’ai eu la chance de présenter la Coupe du monde à Bobby Moore et j’ai vu ce que cela signifiait pour les joueurs, la direction et le personnel de soutien d’atteindre et de gagner la finale d’un grand tournoi de football international. « Je veux envoyer mon félicitations et celles de ma famille à vous tous pour avoir atteint la finale des Championnats d’Europe, et vous adresser mes meilleurs vœux pour demain avec l’espoir que l’histoire enregistrera non seulement votre succès mais aussi l’esprit, l’engagement et la fierté avec lesquels vous vous êtes conduits . »