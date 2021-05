Euro 2020: l’Angleterre pourrait être sans noms de stars pour les matchs d’échauffement en raison des finales des clubs européens | Actualités du football

Une finale de la Ligue des champions entièrement anglaise et la progression attendue de Manchester United vers la finale de la Ligue Europa signifieront que Gareth Southgate aura probablement 11 joueurs absents des derniers matchs d’échauffement de l’Angleterre avant le début des Championnats d’Europe.

Si Arsenal peut vaincre Villarreal lors de leur demi-finale retour jeudi, il pourrait y avoir jusqu’à 13 joueurs absents – la moitié de toute son équipe.

Même avec la décision de l’UEFA d’autoriser des équipes étendues de 26 pour le tournoi, cela signifierait que Southgate n’a que 13 joueurs à sa disposition pour les matches amicaux contre l’Autriche et la Roumanie – ce qui signifie qu’il devrait inévitablement appeler des joueurs supplémentaires pour participer à ces matches, qui pourrait alors potentiellement passer à une liste d’attente pour le tournoi.

Actualités Sky Sports attendez-vous à ce que Southgate nomme son équipe pour les Euros le 25 mai.

Southgate a déclaré qu’il essaierait de faire en sorte que tous les joueurs anglais aient au moins une semaine de repos après la fin de leur saison nationale avant de rejoindre l’équipe nationale pour le tournoi.

Image:

Ben Chilwell est un autre joueur qui risque de rater les matchs d’échauffement de l’Angleterre avec Chelsea face à Manchester City en finale de la Ligue des champions.



Alors que Chelsea et Manchester City joueront en finale de la Ligue des champions le 29 mai, Raheem Sterling, Phil Foden, John Stones, Kyle Walker, Mason Mount, Ben Chilwell et Reece James ne pourront rejoindre l’Angleterre que le 5 juin au plus tôt. .

Ce serait trois jours après le match amical de l’Angleterre contre l’Autriche à Middlesbrough et la veille de leur dernier match de préparation contre la Roumanie.

La finale de la Ligue Europa a lieu trois jours avant la finale de la Ligue des champions le 26 mai, mais cela pourrait toujours signifier que Dean Henderson, Marcus Rashford, Harry Maguire, Luke Shaw et potentiellement Mason Greenwood sont tous indisponibles jusqu’au jour du match contre l’Autriche – ainsi que Bukayo Saka, si Arsenal réussit.