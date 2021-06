Euro 2020 : l’Angleterre continue de se mettre à genoux dans un geste antiraciste

Luke Shaw a déclaré que l’Angleterre « n’arrêtera pas » de se mettre à genoux malgré l’opposition persistante au geste de certains supporters.

L’équipe de Gareth Southgate a été huée par une partie des fans avant les deux matchs d’échauffement au Riverside Stadium de Middlesbrough contre l’Autriche et la Roumanie la semaine dernière alors qu’ils faisaient le geste antiraciste.

Les politiciens se sont lancés dans le débat avec un député conservateur, Lee Anderson, affirmant qu’il boycotterait les matchs de l’Angleterre à l’Euro 2020, affirmant que « ce n’est pas le moyen » d’éradiquer le racisme.

Southgate a tenu deux réunions avec les joueurs pour discuter s’ils continueraient tout au long du tournoi de cet été et il y avait un soutien unanime pour continuer.

L’Angleterre affronte la Croatie lors de son match d’ouverture du Groupe D dimanche et le défenseur de Manchester United Shaw a déclaré : « C’est vraiment simple. La Jordanie [Henderson] l’a dit l’autre jour. Nous avons eu des discussions à ce sujet, nous avons tous choisi ce que nous voulions faire et nous avons tous convenu que c’était la bonne chose à faire pour continuer, en prenant le genou. C’est aussi simple que ça. Nous continuerons à le faire, nous y croyons et nous ne nous arrêterons pas. »

Lors de la même conférence de presse, Shaw a également affirmé que son coéquipier de United, Harry Maguire, s’améliorait quotidiennement alors qu’il se remettait de sa blessure à la cheville, mais n’a pas indiqué s’il pouvait être apte à jouer contre la Croatie ce week-end.

« Il fait partie intégrante de cette équipe, qu’il joue ou non », a déclaré Shaw. « Je ne lui ai pas trop parlé de sa blessure. Je ne veux pas le parsemer de questions. Il suit sa rééducation. Il s’améliore de jour en jour. Il y a des signes positifs mais je Je ne pouvais pas dire quand il reviendrait. Évidemment, nous aimerions qu’il revienne le plus tôt possible, mais cela dépend de lui et des kinés, nous les laisserons donc faire leur travail.

Shaw espère qu’il pourra « arranger les choses » avec l’Angleterre cet été après la défaite finale de United en Ligue Europa contre Villarreal le mois dernier.

United a perdu 11-10 aux tirs au but pour les laisser toujours sans trophée depuis 2017. Shaw a ajouté: « C’était un coup dur. Je pense que nous avons très bien progressé dans la saison mais nous n’étions pas tout à fait là à la fin .

« Bien sûr, il y a une détermination et une motivation supplémentaires. C’était le plus bas des plus bas qui aurait pu se produire personnellement pour nous cette saison.

« Heureusement, nous avons quelques semaines pour arranger les choses et peut-être sortir sur un sommet après la saison. C’est hors de la fenêtre maintenant, nous devons l’oublier. C’est un nouveau tournoi, une nouvelle orientation. J’ai besoin être à 100 pour cent ici et ne penser à rien d’autre. »