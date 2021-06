Euro 2020: l’Anglais Luke Shaw révèle que son équipe s’entraînera aux tirs au but avant les huitièmes de finale | Actualités footballistiques

Le défenseur anglais Luke Shaw a révélé que l’équipe de Gareth Southgate s’entraînerait aux tirs au but avant les huitièmes de finale « pour être prête » pour une fusillade à l’Euro 2020.

L’Angleterre a remporté une séance de tirs au but de la Coupe du monde pour la première fois il y a trois ans en Russie, après avoir battu la Colombie 4-3 aux tirs au but pour atteindre les quarts de finale.

L’Angleterre a également remporté sa dernière séance de tirs au but contre la Suisse pour terminer troisième de la première Ligue des Nations.

Mais l’Angleterre a perdu trois fois aux tirs au but aux Championnats d’Europe, et Shaw a déclaré que l’équipe se préparerait à des tirs au but lors des huitièmes de finale.

Shaw, qui a marqué lors de la défaite aux tirs au but de la Ligue Europa de Manchester United contre Villarreal le mois dernier, a déclaré: « Je pense que pour gagner dans les grands tournois, ce sera peut-être un moment où vous allez avoir des tirs au but et il faut s’y préparer.

« Bien sûr, les deux derniers que nous avons eus, nous les avons gagnés tous les deux, ce qui est évidemment extrêmement positif et va dans la bonne direction.

L’Angleterre a célébré sa première victoire aux tirs au but en Coupe du monde après sa victoire contre la Colombie en 2018



« Mais c’est sûr que nous allons les pratiquer. Quelle que soit la distance des huitièmes de finale, nous devons être prêts et la pratique est parfaite.

« Nous devons nous entraîner au type de pénalités que nous allons infliger et être prêts à faire face à cette situation lorsqu’elle se présente, afin que nous ne nous efforcions pas de penser où nous allons le mettre ou qui va prendre quoi. »

L’Angleterre entame son tournoi dimanche contre la Croatie à Wembley après une saison de clubs mouvementée perturbée par la pandémie de coronavirus.

L’équipe de Southgate est désormais confrontée à la perspective de jusqu’à sept matches en 29 jours s’ils veulent devenir champions d’Europe, mais Shaw a rejeté toute inquiétude quant à la fatigue potentielle.

















Luke Shaw insiste sur le fait que l'Angleterre ne peut pas utiliser la fatigue comme excuse valable si elle ne réussit pas à l'Euro 2020.



Le joueur de 25 ans a déclaré: « Bien sûr, la saison a été très dure et épuisante avec beaucoup de matchs, mais je pense que lorsqu’il s’agit d’un tournoi majeur pour votre pays, je pense que la fatigue passe par la fenêtre.

« Vous voulez donner votre vie pour cette équipe. Vous voulez donner tout ce qu’il vous reste pour rendre l’équipe et toute la nation heureuse.

« La fatigue n’est pas vraiment une option. Nous avons des paramètres incroyables ici avec les stations de récupération et le personnel qui met en place des choses incroyables.

« Je suis à peu près sûr que tout le monde sera prêt à 100% pour chaque match, peu importe le nombre de matchs qu’il y aura. »