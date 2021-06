Euro 2020 : l’Anglais Jack Grealish vise à imiter Paul Gascoigne et Wayne Rooney après le début du premier tournoi majeur | Actualités footballistiques

Jack Grealish dit qu’il veut imiter Paul Gascoigne et Wayne Rooney et montrer son talent sur la scène mondiale après avoir fait son premier départ dans un tournoi majeur pour l’Angleterre à l’Euro 2020.

Le capitaine d’Aston Villa a aidé le vainqueur du match Raheem Sterling alors que l’Angleterre battait la République tchèque 1-0 à Wembley mardi pour remporter le groupe D et établir un match nul contre la France, l’Allemagne, le Portugal ou la Hongrie.

Grealish, 25 ans, a remporté neuf sélections depuis ses débuts en Angleterre en septembre et est impatient d’avoir un impact significatif sur l’équipe de Gareth Southgate à mesure que le tournoi progresse.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’Euro 2020 pouvait faire de lui un joueur, Grealish a répondu : « Certainement. J’ai parlé de l’importance de ces tournois dans la carrière des joueurs.

« Si vous regardez en arrière et pensez à Gazza à Italia 90, c’est là qu’il a fait un… eh bien, il était évidemment encore bien connu auparavant, mais je pense que tout le monde se souvient de lui pour ce tournoi en particulier.

« Vous regardez Wayne Rooney à l’Euro 2004 – je pense que c’est là qu’il a posé son jalon pour dire que je vais être l’un des meilleurs au monde.

Le match nul et vierge de l’Angleterre contre l’Écosse vendredi – un match dans lequel l’équipe de Southgate a réussi un tir cadré – a ajouté à la clameur croissante pour que Grealish se voit confier un rôle de titulaire et le milieu de terrain insiste sur le fait qu’il n’a pas été dérouté par les attentes.

« Je ne pense pas que ce soit la pression », a-t-il déclaré. « J’adore jouer au football. C’est pour cela que je suis payé. C’est pour cela que je suis né.

« Je joue au football tous les jours de ma vie. Quand je vais là-bas et que je joue, cela ne me met aucune pression. Je vais là-bas et je m’amuse comme je le fais toujours.

« J’avais l’impression d’avoir eu une bonne performance, mais j’avais peut-être encore l’impression qu’en seconde période, j’aurais pu avoir un peu plus le ballon et probablement essayé de dicter un peu plus le jeu du point de vue de l’Angleterre. »

Grealish, une figure talismanique du club d’enfance d’Aston Villa, admet que jouer au football international lors d’un tournoi majeur est un « nouveau défi » mais savoure la chance de tester son jeu.

« Je n’ai jamais joué en Ligue Europa ou en Ligue des champions auparavant, donc c’est évidemment différent de ce à quoi je suis habitué », a-t-il ajouté.

« J’adore ça et si je joue sur cette scène, il s’agit de montrer mon talent au monde et c’est ce que je veux faire. »

Pendant ce temps, Grealish a fait l’éloge de son coéquipier anglais, Bukayo Saka, nommé homme du match contre les Tchèques auparavant invaincus lors de son tournoi.

« Il n’a pas peur et il est direct. Il n’a que 19 ans, encore jeune, mais c’est évidemment un grand talent et un adorable gamin aussi.

« Il est tellement apprécié dans les vestiaires par tout le monde et par le personnel d’entraîneurs. Il n’est qu’un de ces enfants dont on peut dire qu’il vient d’un beau milieu. Il a le monde à ses pieds. »

