Euro 2020 – La première victoire de l’Italie à Rome a donné aux fans de football la nuit dont ils avaient envie

ROME, Italie — Ils sont arrivés tôt. Bien sûr qu’ils l’ont fait. Certains étaient drapés de bleu, certains portaient des chapeaux ou portaient des drapeaux, et certains avaient même des visages peints sortant de leurs masques chirurgicaux, mais presque tous les fans du Stadio Olimpico vendredi soir se sont présentés bien avant le coup d’envoi du match d’ouverture de l’Euro 2020 entre Italie et Turquie.

Ils devaient.

Maintenant, une partie de cela était l’attraction magnétique du moment ; après un an de retard, personne ne voulait plus attendre le match d’ouverture de ce championnat d’Europe. Mais une partie de cela était aussi la simple réalité du sport dans un monde pandémique : pour maintenir une bonne distance sociale aux portes, chaque fan s’est vu attribuer une fenêtre spécifique de 30 minutes dans laquelle il devait entrer. Manquez votre temps, disaient les règles, et vous pourriez manquer le match.

Cette dualité était partout. Les joueurs se sont rendus sur le terrain ensemble mais ne se sont pas serré la main. Il y avait une cérémonie d’ouverture avec Andrea Bocelli chantant l’air incroyable « Nessun Dorma », mais il y avait aussi une performance virtuelle de U2. Les supporters ont applaudi, crié et sifflé, mais ne l’ont fait qu’en étant assis dans des sièges que les organisateurs avaient soigneusement étiquetés avec des coches vertes surdimensionnées afin d’assurer un espacement approprié dans un stade contenant moins d’un quart de sa capacité de plus de 70 000 personnes.

Était-ce idéal ? Non. Mais après avoir vu la finition parfaite du braconnier de Ciro Immobile, la boucle nette de Lorenzo Insigne et un premier but turc, les Italiens dans la foule de 12 916 – la plus grande à se rassembler pour un événement en Italie en un an et demi – – est sûrement rentré chez lui avec le sentiment qu’une victoire 3-0 était à peu près parfaite.

« J’avais la chair de poule », a déclaré par la suite l’arrière gauche Leonardo Spinazzola. « Nous savions déjà que nous étions une très bonne équipe et nous avons fait ce que nous devions faire. »

Les supporters italiens célèbrent le début de l’Euro, alors que leur équipe a remporté une victoire historique de trois buts pour la première fois de l’histoire de son tournoi. Getty

Rome n’est peut-être pas l’hôte de l’ensemble du tournoi – pour la première fois, des matchs sont joués à travers le continent, avec 11 villes hôtes – mais il y avait quelque chose de approprié dans le premier match joué dans la Ville éternelle. En février dernier, un match de Ligue des champions à Milan entre l’Atalanta et Valence est devenu de facto la fin des « temps d’avant », car quelques jours après, la ville voisine de Bergame est devenue l’épicentre de la propagation de la pandémie. Dans les mois qui ont suivi, plus de 125 000 Italiens sont morts du coronavirus et plus de 4 millions ont été infectés.

L’entraîneur italien, Roberto Mancini, a reconnu la dévastation de l’année dernière dans une lettre ouverte qu’il a écrite aux fans italiens plus tôt cette semaine. « Cela fait une éternité lorsque nous avons obtenu la qualification », a-t-il écrit à propos de la nuit de 2019 lorsque son équipe a garanti sa place dans ce tournoi. « C’était alors que 2020 devait être une année de grande satisfaction, l’année de partage de joie ensemble… mais nous savons tous comment cela s’est passé.

« Le sport peut nous apporter de nombreuses émotions positives », a écrit Mancini. « Maintenant, plus que jamais, nous en avons grandement besoin. »

Ce match, alors – tout ce tournoi, vraiment – ​​était un début. Il n’y a peut-être pas eu les réjouissances constantes dans le centre-ville que l’on aurait pu voir dans les jours précédant un match d’Euros avant la pandémie, mais les joueurs italiens se considèrent néanmoins comme des personnages importants dans la reprise de ce pays.

La couverture du journal La Gazzetta dello Sport de vendredi comportait un titre criant : « Siamo Tutti Azzurri ! (« Nous sommes tous des Azzuri! »), et le capitaine de l’Italie, Giorgio Chiellini, a déclaré qu’il avait ressenti une énergie incroyable de la part des fans qui sont ravis d’avoir l’occasion d’encourager à nouveau – à cause de la pandémie, oui, mais aussi parce que l’Italie a raté participer à la Coupe du monde en 2018.

« Vous n’avez aucune idée du nombre d’amis qui ont été galvanisés au cours de la semaine dernière, avec l’ambiance grandissante d’une compétition majeure que l’Italie n’a pas connue depuis cinq ans », a déclaré Chiellini. « Nous sommes les premiers et nous pouvons donner le ton pour le tournoi. »

Ils ont fait exactement cela. L’Italie est entrée dans la soirée après avoir évité la défaite en 27 matches consécutifs, n’ayant encaissé aucun but lors de ses huit derniers matches. La mission de Mancini depuis sa prise de fonction après l’échec de la qualification en 2018 a été de redéfinir la teneur globale de l’équipe, et il a souligné l’importance que les joueurs s’amusent. Cela devrait être amusant, leur a-t-il dit, pas travailler. À cette fin, Mancini a insisté sur une ambiance plus légère – la FA italienne a annoncé son équipe d’Euros lors d’une émission de variétés de fin de soirée où, entre autres, plusieurs joueurs ont servi de choristes à un musicien – et a clairement indiqué que » après tout ce que nous avons traversé, il est maintenant temps de redonner le sourire aux visages. »

Vendredi, c’était le début. L’Italie a dominé la possession dès le coup d’envoi et a passé la majeure partie de la première mi-temps à repousser la Turquie sans jamais percer. Un but italien semblait inévitable. Il est finalement arrivé juste avant l’heure, lorsque Merih Demeral a désespérément tourné le ballon dans son propre filet après que Domenico Berardi ait arraché un centre à bout portant dans la poitrine du défenseur en retraite.

jouer 2:04 L’Italie marque plus de deux buts pour la première fois de son histoire à l’Euro, battant la Turquie 3-0 lors du match d’ouverture.

Cela a certainement réveillé les fans italiens frustrés, mais les vraies célébrations ont commencé environ 10 minutes plus tard lorsque Immobile a sauté sur un rebond et a ramené son tir à la maison pour donner à l’Italie un but approprié une nuit où ils l’ont mérité. Le but d’Insigne, qui est venu à 11 minutes de la fin, n’était qu’un capeur astucieux.

Malgré son peps, Mancini n’est pas naïf. Ce tournoi sera une corvée, en particulier après que tant de meilleurs joueurs soient immédiatement passés d’une saison de club longue et difficile à la préparation pour l’Euro. La fatigue sera un facteur. Les protocoles stricts le seront également : les équipes fonctionnent dans des bulles, mais l’Espagne et la Suède ont déjà été affectées par des tests positifs avant de jouer un seul match. Il y aura, sans aucun doute, des problèmes à naviguer.

Pas encore. Après le coup de sifflet final, les joueurs se sont levés et ont applaudi vers les tribunes, applaudissant les fans qui ont passé des tests COVID-19 et ont mis des masques, et sont venus au stade juste au bon moment pour qu’ils puissent encourager leur équipe en personne.

Les fans, criant de joie, ont retourné l’ovation. Après avoir attendu si longtemps, c’était la nuit dont tout le monde avait envie.