Euro 2020 : la pénalité Smooth Like Butter de Jorghino emmène l’Italie en finale devant l’Espagne

L’Italie a réservé sa place en finale de la Euro 2020 après une intense séance de tirs au but vaincre l’Espagne. Les Azzurris, après avoir été dominés pendant la majeure partie du match, ont pris l’avantage lorsque l’ailier de la Juventus Federico Chiesa a dépassé Unai Simon. Mais leur joie n’a duré que 20 minutes alors qu’Alvaro Morata a joué un doublé avec Dani Olmo près de la surface et a égalisé à la 80e minute. Le score est resté le même pour le reste du match car les deux équipes n’ont pas réussi à marquer.

L’Italie devait donner le coup d’envoi des tirs au but mais l’effort de Manuel Locatelli a été sauvé par Unai Simon. Au grand soulagement de Locatelli, Dani Olmo en a proposé un pour l’Espagne. Andrea Belotti ne s’est pas trompé pour les Italiens, ni Thiago.

Le suivant était Federico Bernardeschi pour l’Italie, et le joueur de 27 ans ne s’est pas trompé sur place. Alvaro Morata a ensuite rejoint l’Espagne, mais son effort a été facilement sauvé par Gianluigi Donnaruma avec un plongeon à sa gauche.

Jorginho était la prochaine personne dans la file, et le milieu de terrain de Chelsea avec son infâme hop, skip and shoot a marqué l’une des pénalités les plus cool sous la plus haute pression.

Jorginho a gardé son sang-froid devant 66 000 personnes à Wembley, inscrivant le cinquième et décisif coup franc pour envoyer l’Italie extatique et l’Espagne à la maison.

« Quand vous prenez le coup de pied, vous sentez ce poids tomber de vos épaules ! J’ai essayé d’oublier tout ce qui m’entourait, de me concentrer sur ce pour quoi je m’étais entraîné, de prendre une grande inspiration et de continuer », a déclaré le milieu de terrain de Chelsea. Ciel Italie Après le match.

Les fans étaient également impressionnés par la technique de tir au but du joueur de 29 ans.

C’est le penalty le plus froid que j’ai vu dans un grand match depuis la panenka de Zidane lors de la finale de la Coupe du monde contre Buffon. Jorginho est un tueur. https://t.co/LGidKnvcJg – Homme de lettres. (@Letter_to_Jack) 6 juillet 2021

Honnêtement, jorghino, cette pénalité était la définition de la glace dans les veines – Atshayan Balakumaran (@AtshayanB) 6 juillet 2021

« C’était une lutte contre une grande équipe qui nous a fait courir si fort, nous savions que nous devions souffrir, mais nous avons cru jusqu’au bout et, à mon avis, méritions de gagner », a-t-il ajouté.

« Il y a des jeux où il faut souffrir. Ils ne peuvent pas tous être aussi fluides que nos progrès jusqu’à présent. Nous savions que ce serait un match difficile », a déclaré Mancini lors d’une conférence de presse.

« C’est pourquoi les joueurs et tous ceux qui ont travaillé avec nous au cours des trois dernières années méritent un grand crédit, car ce n’était pas facile. Presque personne ne croyait que nous pouvions le faire, et pourtant nous sommes en finale. »

L’Italie affrontera le Danemark ou l’Angleterre en finale dimanche alors qu’ils tentent de remporter leur premier titre de champion d’Europe depuis 1968 lors de leur première apparition en finale depuis une défaite 4-0 contre l’Espagne à l’Euro 2012.

