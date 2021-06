Euro 2020 – La désorganisation de la Croatie les freine, et nous aurions dû la voir venir

Parfois, vous en apprenez davantage sur une équipe par les paroles et les actions du manager adverse. Le patron de la République tchèque Jaroslav Silhavy a arrêté un demi-couronne à court de faire la roue au coup de sifflet final du match nul 1-1 de son pays pour l’Euro 2020 contre la Croatie, mais néanmoins célébré comme un homme qui venait de tripler son ticket gagnant pour le Mega Millions.

– Reportage : la Croatie se bat pour faire match nul contre les Tchèques

« J’ai été surpris qu’ils ne nous attaquent pas en première mi-temps. Ils nous ont laissé jouer et nous en avons profité », a-t-il déclaré. « C’est un point précieux contre un adversaire fort. »

Silhavy a peut-être mis un peu d’épaisseur pour renforcer la confiance de son pays. Ou peut-être était-il tombé dans le piège dans lequel beaucoup tombent : croire que le tournoi majeur précédent est en quelque sorte un prédicteur de celui-ci. Après tout, la Croatie s’est qualifiée pour la finale de la dernière Coupe du monde, où elle a perdu contre la France. En cours de route, ils ont remporté tous leurs matchs de groupe – y compris des victoires convaincantes sur l’Argentine et le Nigeria de Lionel Messi – et, lors des huitièmes de finale, ont vaincu la Russie ainsi que l’Angleterre en demi-finale.



Cette équipe de Croatie est une piètre imitation de celle-là, et beaucoup semblent surpris. Peut-être qu’ils ne devraient pas l’être. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les résultats d’un tournoi majeur ont très peu d’incidence sur le suivant, et pourtant telle est la nature du football international que, sur la base d’attentes souvent irrationnelles, nous prononçons des verdicts définitifs non seulement sur une équipe ou une performance. , mais sur toute la santé footballistique d’une nation.

Pourquoi la Croatie lutte-t-elle tellement plus cette fois-ci ? Pourquoi ont-ils l’air lents, groggy et, comme Luka Modric lui-même l’a dit – faisant probablement référence aux 20 premières minutes contre l’Angleterre et la première mi-temps contre les Tchèques – « désorganisés » au début des matchs ?

Il y a une variété de raisons : certaines sont réparables, d’autres moins.

La Croatie n’est pas à la hauteur des attentes après avoir atteint la finale de la Coupe du monde il y a trois ans, mais il y a des raisons valables à sa baisse de performance. Lee Smith – Piscine/Getty Images

La chose la plus facile à signaler est le temps qui passe. Tout le monde a trois ans de plus et en plus de cela, quatre partants de cette équipe de 2018 sont partis. Ce dernier point est quelque peu surestimé. Josko Gvardiol, s’il y a lieu, est probablement une amélioration par rapport à Ivan Strinic à l’arrière gauche. Le gardien Dominik Likavovic ne porte peut-être pas la cape Superman que nous avons vue enfiler par Danijel Subasic en 2018, mais ce n’est pas la raison pour laquelle ils ont un point en deux matchs. Ivan Rakitic était (et est toujours) un footballeur phénoménal, mais ce que beaucoup oublient, c’est qu’il a eu une Coupe du monde relativement banale et, en tout cas, c’est un poste où la Croatie a beaucoup de profondeur.

Le gars dont vous ressentez vraiment l’absence est Mario Mandzukic, un grand avant-centre physique et physique. La Croatie n’en a pas, et vous ne pouvez pas en enchanter un de nulle part. Cela dit, vous n’en avez pas nécessairement besoin pour bien faire dans les tournois.

Quant aux premiers, bien sûr, ils sont plus âgés, mais seul Modric a plus de 32 ans et seulement quatre ont même la trentaine. Beaucoup sortent également de bonnes saisons au niveau des clubs.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grandes intrigues. Diffusez sur ESPN+ (États-Unis uniquement).

Mais que se passe-t-il si toute la prémisse est fausse ?

La Croatie peut se vanter de posséder des noms connus comme Modric, Mateo Kovacic de Chelsea, Ante Rebic d’iMlan, Marcelo Brozovic et Ivan Perisic de l’Inter, mais peut-être que cette équipe n’a pas été particulièrement bonne depuis longtemps. Depuis le début de l’année 2020, la Croatie a disputé 13 matchs, en remportant quatre (contre la Suisse, la Suède, Chypre et Malte), deux nuls et sept défaites. Une partie est due au fait d’être dans le premier niveau de la Ligue des Nations (face au Portugal et à la France deux fois chacun), d’autres plus difficiles à expliquer (un match nul avec la Roumanie, une défaite contre la Slovénie).

Peut-être que les principales raisons pour lesquelles certains d’entre nous s’attendaient à ce qu’ils soient compétitifs étaient la course de 2018 et les grands noms, mais nous devrions savoir d’après le jeu de club que le football ne fonctionne pas de cette façon. Nous ne citons pas les résultats d’il y a trois ans pour prédire qui remportera la prochaine Premier League.

L’impression est que les problèmes de la Croatie pourraient être plus simples. Ce n’est pas tant qu’ils jouent avec peu d’urgence – quand vous avez autant de qualité au milieu de terrain, c’est OK de ralentir et d’augmenter le tempo au besoin – mais plutôt, la lenteur à l’avant. Quelle que soit la combinaison de Rebic, Perisic, Josip Brekalo, Bruno Petkovic et Andrej Kramaric sur le terrain, nous avons rarement vu les défenses adverses s’étendre ou l’espace s’ouvrir pour leurs milieux de terrain. La seule fois où cela s’est produit – la course et la finition époustouflantes de Perisic contre les Tchèques – cela a donné des résultats.

Perisic a sauvé un match nul pour la Croatie contre la République tchèque, mais ils luttent pour la cohésion et l’organisation jusqu’à présent à l’Euro. PETR DAVID JOSEK/POOL/AFP via Getty Images

Le déséquilibre a notamment obligé Modric à se déplacer sur le terrain pour trouver de l’espace. Contre l’Angleterre, alors qu’il était presque marqué par l’homme par Mason Mount, il a cherché de larges zones. Contre les Tchèques, il a joué beaucoup plus profondément (Brozovic était au banc), ramassant souvent le ballon près des défenseurs centraux. Aucune des deux solutions n’a tiré le meilleur parti de lui.

L’entraîneur Zlatko Dalic en est bien conscient. Il a changé de formation d’un match à l’autre, il a fait des changements, il a utilisé à la fois la carotte (après le match contre l’Angleterre, il a insisté sur le fait que le match était sensiblement égal et que la chaleur à Wembley avait vraiment affecté ses joueurs) et le bâton (après le tirage de vendredi, a-t-il déclaré : « Nous avons besoin d’énergie, nous avons mal recommencé, nous avons du mal, nous ne sommes pas compacts… »). Même Modric, qui suit normalement la ligne du parti, a déclaré qu’ils avaient l’air « désorganisés ». C’est sur Dalic.

La Croatie contrôle toujours son destin. Une victoire contre l’Écosse à Glasgow garantirait à peu près une place dans les huitièmes de finale et une chance de se racheter, mais ils vont devoir passer à la vitesse supérieure pour le faire ou même se rapprocher de ce que nous avons vu en 2018.

Mandzukic mis à part, ce n’est probablement pas le talent ou l’âge qui freine la Croatie – c’est l’incapacité à se préparer et à exécuter. Et les signes sont là depuis un moment.