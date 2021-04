Une décision sur les villes hôtes de l’Euro 2020 a été reportée à vendredi, a été informé Sky Sports News, l’UEFA devant le confirmer plus tard lundi.

Neuf des 12 villes hôtes ont déjà donné des assurances sur une capacité minimale pour les foules, Wembley confirmant que 25% – environ 22500 fans – seront en mesure d’assister aux trois premiers matches de phase de groupes et aux huitièmes de finale qui seront tenu là.

On espère également que davantage de fans pourront assister aux demi-finales et à la finale.

Hampden Park aura également jusqu’à 25% de la capacité du site (environ 13000 fans) à la disposition des fans pour les quatre matchs de l’Euro 2020 qui y seront disputés.

















3:07



Bryan Swanson fait le point sur les capacités de stade proposées pour l’Euro 2020



Mais l’UEFA n’a pas encore reçu le soutien du gouvernement en Allemagne (Munich), en Espagne (Bilbao) et en République d’Irlande (Dublin), avec des détails sur le nombre de supporters autorisés à participer aux matches dans ces villes qui n’ont pas encore été annoncés.

Bilbao et Dublin devraient accueillir trois matches de groupe et un match de huitièmes de finale, tandis que l’Allianz Arena du Bayern Munich devrait organiser trois matches de groupe et un quart de finale.

L’exécutif de la FIFA, Alexey Sorokin, responsable du comité d’organisation de l’une des villes hôtes, Saint-Pétersbourg en Russie, a déclaré la semaine dernière que les joueurs méritaient de jouer devant des dizaines de milliers de fans..

Mais il a également averti qu’il pourrait y avoir des « surprises » avant la réunion cruciale du comité exécutif de l’UEFA, alors que les pays continuent de faire face aux défis actuels posés par la pandémie de coronavirus.

















0:31



Alexey Sorokin, membre du conseil de la FIFA, qui dirige le comité d’organisation à Saint-Pétersbourg, a déclaré que les joueurs ne méritaient pas de jouer devant des stades vides à l’Euro 2020



Quand et où est l’Euro 2020?

Le 16e Championnat d’Europe de l’UEFA se déroule du 11 juin au 11 juillet 2021, et pour célébrer le 60e anniversaire du tournoi, 12 villes du continent ont été sélectionnées comme hôtes. Les 12 villes et stades sont:

Amsterdam, Pays-Bas) – Johan Cruyff Arena

Bakou (Azerbaïdjan) – Stade olympique

Bilbao (Espagne) – San Mames

Bucharest, Roumanie) – Arena Nationala

Budapest, Hongrie) – Arène de Puskas

Copenhague, Danemark) – Stade Parken

Dublin (République d’Irlande) – Stade Aviva

Glasgow (Ecosse) – Parc Hampden

Londres, Angleterre) – Stade de Wembley

Munich, Allemagne) – Allianz Arena

Rome, Italie) – Stadio Olimpico

Saint-Pétersbourg (Russie) – Stade Krestovsky

















1:02



Les passeports de santé pourraient permettre à plus de supporters d’assister aux championnats d’Europe de cet été selon Avrom Lasarow, le directeur général de la société embauché pour tester les joueurs de Premier League.



Le Stadio Olimpico de Rome accueillera le match d’ouverture le 11 juin, tandis que le stade national anglais de Wembley accueillera les demi-finales et la finale.

À la suite de la mise en scène paneuropéenne, aucune nation n’a obtenu de place automatique, les 55 équipes participant au processus de qualification.